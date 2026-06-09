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AI隱形冠軍股 大立光從「分不到」變漲停！林恩平：為了不被AI消滅

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
大立光執行長林恩平今日在股東會後記者會上一掃過去保守作風，罕見暢談AI布局。記者鍾張涵／攝影
大立光執行長林恩平今日在股東會後記者會上一掃過去保守作風，罕見暢談AI布局。記者鍾張涵／攝影

台股今（9）日強勢反彈，光學鏡頭龍頭大立光亮燈漲停最受矚目。大立光執行長林恩平今日在股東會後記者會上，一掃過去保守作風、自在暢談AI布局，坦言決定跨足CPO（共同封裝光學）相關領域，核心出發「是為了不被AI消滅」；歷經兩年開發，如今FA（光纖陣列）產品「可以勇敢衝量產」。

大立光股價今強勢漲停，在股市具象徵意義，該公司長期被定位為ICT產業硬體製造商，股價因智慧型手機市場飽和而受壓，在連日走揚又經歷前一日震盪後，今日持續亮燈漲停，反映資金除關注半導體及AI供應鏈，也開始注意台灣中小企業隱形冠軍的AI轉型進展。

今日包括光學鏡頭廠大立光、玉晶光、先進光、今國光、佳凌、新鉅科，光通訊廠聯鈞、被動元件廠國巨、華新科、砷化鎵晶圓代工廠穩懋皆受到資金追捧，全數漲停鎖死。

美系外資在大立光股東會前夕發布最新報告，指出大立光首度參展今年台北國際電腦展，強勢展出CPO相關元件，凸顯公司轉型決心，再加上已有明確進展，預期大立光2028年可望於CPO領域取得一成市占，相關營收占比也有望提升，因此將大立光目標價調升至5325元。

林恩平兩年前曾自嘲大立光是唯一「分不到」AI紅利和黃仁勳效應的公司；兩年後，當大立光股價亮燈漲停，這場股東會後記者會焦點已從手機鏡頭景氣循環，變成光通訊與AI基建技術突破。

林恩平今表示，大立光已將FA與MLA（微透鏡陣列）列為公司第二成長曲線，FA亦可和MLA耦合形成FAU光纖陣列模組，首條試產線已預計9月建置完成，屆時將邀請客戶參觀驗證成果。

林恩平指出，既有供應鏈仍缺乏高精度產品，同業產品精度普遍落在0.5至0.8微米，大立光開發的製程能將精度控制在0.3微米以下，符合高速傳輸小於0.3微米的要求，目前已有潛在買家接觸。

林恩平說，AI浪潮興起之初，大立光內部感受到不小壓力，「鏡頭工業會讓AI越發展，鏡頭的規格越不需要，等於會把我們未來給吃掉」，因此公司啟動相關布局，歷經兩年沉潛開發，「一直到現在才算有初步成果」。

跨越技術門檻後，林恩平直言，台灣中小企業在成長與轉型過程中共同面臨的瓶頸仍是「土地不容易取得，人才也很缺」。大立光新事業開發之初就決定採高度自動化生產，放棄人海戰術，力求突破勞動力短缺限制。

大立光 林恩平 CPO

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