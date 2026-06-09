馬斯克Terafab 推進已接觸半導體大廠供應鏈ASML家登

全球首富馬斯克Terafab計畫推進，除了預計本週參與ASML技術論壇演講，團隊人員並已接觸半導體大廠供應鏈家登（3680），後續進度備受關注。

半導體設備大廠艾司摩爾ASML 日前已預告，特斯拉Tesla(TSLA-US)執行長馬斯克將於本週公司技術大會發表演講，說明大型晶圓廠計畫Terafab，以及其對人工智慧（AI）與機器人技術的發展構想。ASML指出，Terafab是一項規模龐大的晶片製造計畫，未來將供應Tesla與SpaceX所需晶片。

對於上述議題，家登精密董事長邱銘乾今日低調證實本來就和相關大廠有所接觸，至於細節不便多談。

邱銘乾今天也攜手德鑫半導體聯盟夥伴分享美國佈局甘苦談，他也直言在美國經營實業簡直是「舉步維艱」。他觀察也指出，預期半導體先進製程供應鏈瓶頸不在亞洲而是歐洲，主要是德國方面的高階EUV所需鏡片產量吃緊，連帶干擾生產先進製程設備的出貨規模。