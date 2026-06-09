振樺電股東會／董座：瑞傳 IPO 非最急迫事項 宏碁與華碩沒利益衝突

工業電腦大廠振樺電（8114）9日舉行股東會，針對旗下瑞傳科技IPO計畫，振樺電董事長郭劍成表示，目前振樺電與大股東華碩（2357）集團共識是先把瑞傳業務做好，再來看有沒有要IPO，畢竟不是最急的事情。他強調，「在瑞傳上面，宏碁（2353）與華碩並沒有利益衝突，因為我們都是瑞傳股東，瑞傳好我們大家都好。」

振樺電2025年營收181億元，稅後純益19.9億元，每股純益達18.5元，營收、獲利雙創新高紀錄。股東會通過發放現金股利11.47元。

目前振樺電持有瑞傳55%股權，華碩則有45%。針對瑞傳董事席次問題，郭劍成回應，看起來華碩席次好像減少，但我們這次找華碩副董事長徐世昌擔任董事，「是重質不重量」，且三人小組可以快速核實，董事席次方面沒有太大問題。

瑞傳科技今年股東會通過新一屆董事會改選，董事席次由上一屆五席降為三席，其中，董事振樺電法人代表包含鄭傑文及郭劍成，另一席董事則由華碩徐世昌擔任，瑞傳科技董事長由鄭傑文續任。

郭劍成強調，「在瑞傳上面，宏碁與華碩並沒有利益衝突，因為我們都是瑞傳股東，瑞傳好我們大家都好。」

針對瑞傳IPO計畫，郭劍成表示，還在研究中，一方面，振樺電必須與華碩取得共識，另一方面，「短期我們有更多生意要做。」瑞傳在先前測試設備已站穩腳步，但因為客戶產品升級非常快，所以我們得確保跟上腳步。

郭劍成說，振樺電與大股東華碩集團共識是先把瑞傳業務做好，再來看有沒有要IPO，畢竟不是最急的事情。