快訊

賽後分析／馬刺贏下G3生死戰減壓 過程險象環生對「神仙尼克」仍難樂觀

半導體風雲／專訪默克電子科技新CEO 解讀台灣戰略地位

媽媽沒騙人！外婆煮「蟑螂湯」治病 網紅嬤教料理方法：很香

聽新聞
0:00 / 0:00

世紀民生強攻低空經濟！無人機五大技術大突破

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

世紀民生*（5314）積極深化低空經濟與智慧科技產業佈局，展現強勁發展勢頭。世紀民生*表示，公司自年初起擴大投入大量資源，憑藉既有的 IC 設計、AI 運算與系統整合實力，在技術研發、海外市場拓展與產品商業化同步推進，多項核心技術已完成自主突破。世紀民生*看好低空經濟的長期成長趨勢，並對未來營運表現抱持高度信心。

世紀民生*董事長張祐銘表示，「不只是在賣產品，而是在輸出完整的低空解決方案，技術實力與商業模式具備極高的國際競爭力，海外營收的成長將是我們未來三年最重要的成長引擎之一。世紀民生*的策略很清晰，就是在民用、商用與防衛三大市場同步擴張，並善用併購與策略合作放大綜效。我們的目標是成為亞太區無人系統與反無人機解決方案的領導品牌，並為股東創造長期且可持續的價值。」

世紀民生*表示，深厚的晶片研發與智慧運算技術延伸至無人機載具開發，成功強化了長期的競爭優勢與毛利結構。目前旗下無人機事業群已成功開發出五大高附加價值的核心技術與產品模組，包含：

1.自製 AI 智能追蹤（AI Tracing）晶片模組：整合邊緣運算與電腦視覺，達成移動目標的即時辨識、鎖定與自動跟拍，大幅提升任務效率。

2.自製 EO/IR 雙光鏡頭：同時搭載可見光與紅外線熱影像模組，實現全天候偵蒐能力，廣泛應用於夜間搜救、邊境監控與設施巡檢。

3.高效能農用無人機：主打精準農業，具備高效噴灑、地形跟隨與AI行程規劃功能，載重高達 60 公斤以上，協助客戶降低人力成本並提升作業效率。

4.消防繫留無人機（Tethered Drone）：透過地面供電繫留系統，實現空中持續滯空超過 6 小時的極致表現，提供高空灑水滅火，高空照明、通訊中繼與災區即時影像，切入應急救災的高成長利基市場。

5.長距離巡航無人機：具備優異續航與酬載表現，適用於海岸線巡邏、長程偵察與廣域巡檢等高單價任務。

世紀民生*總經理張碩文強調，「技術自主是我們最堅實的護城河。從 AI 追蹤、雙光感測到繫留滯空超過六小時的工程實力，這些核心晶片與模組研發都不是短期內能被複製的能力。我們將持續把研發投入轉化為更高的產品附加價值與毛利表現，目前也瞄準機場、晶圓廠與重大活動要地的安防需求，結合原有通訊模組能力，積極投入開發反無人機系統（Counter-UAS）」

世紀民生*持續深化低空經濟在海外國際市場的布局，目前無人機相關產品已成功進軍北美與東南亞市場，並透過與當地系統整合商及通路夥伴的策略合作，於精準農業、公共安全與關鍵基礎設施巡檢等高附加價值應用展開全面合作。

無人機

延伸閱讀

經濟日報社論／台灣半導體產業的遠慮與近憂

全球衛星產值2027年達4470億美元 台廠搶攻衛星通訊、太空運算商機

AI領航技職未來：臺北市打造跨域實作與產業接軌的新世代人才

聯強營收／5月年增129%、創單月新高紀錄 AI應用拉貨強勁

相關新聞

精湛光學受惠被動元件拉貨熱 下半年營運持續暢旺

精湛光學（2070）今（9）日召開股東會，董事長吳俊男指出，公司正從傳統光學篩選設備轉型為智能視覺（AI + AOI），特別是子公司先聯科技受惠被動元件熱潮，過去每年營收約1億元，目前接單已超過去年全年，正在高雄、桃園同步增加產能及團隊。但設備交期認列時間較長，因此公司認為下半年將喜迎旺季，今年成長可期。

大立光股東會／董事長林恩平：新機因排程因素 預估第4季將比往年忙

大立光（3008）9日召開股東會，展望下半年營運，大立光董事長林恩平表示，依客戶新機排程，部分新機會在今年第3季發表，部分移至明年第1季發表，因此，7月沒有以前那麼忙，但第4季是今年營運loading最重的一季。

Siri AI正式亮相！Apple讓Siri能看懂畫面、跨App辦事 升級功能一次看

Apple在WWDC26發表全新Siri AI，這不只是既有語音助理的升級版本，而是由Apple Intelligence驅動、從底層架構重新打造的新世代個人助理。相較於過去只能執行單一步驟指令、回答有限問題的Siri，Siri AI首度具備個人情境理解、螢幕感知、多步驟跨App操作以及即時網路搜尋能力，讓Siri從語音助手進化為能主動理解需求並完成任務的智慧助理。

聯手Google升級Siri 蘋果再戰AI欲迎頭趕上

蘋果公司（Apple）今天公布iPhone的人工智慧（AI）全面翻新計畫，在公司首次嘗試受挫兩年後，轉向谷歌公司（Goo...

半導體風雲／專訪默克電子科技新CEO 解讀台灣戰略地位

在全球半導體材料供應中，德國默克（默克）是最具代表性的領導企業之一，從2奈米製程、先進封裝到未來的矽光子，沒有高精密材料、特殊氣體、沉積材料、精密材料與測量技術，再先進的晶片藍圖也無法化為現實。 默克創立於1668年，至今仍站在科技產業最前線，經濟部前部長王美花3年前出席默克高雄園區動工典禮時也談到，台積電大力指名「一定要找它來台設廠」。《聯合報數位版》專訪默克集團執行董事會成員暨電子科技事業體執行長賀天銘（Benjamin Hein）。揭開默克在不同時代中持續成長的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。