世紀民生強攻低空經濟！無人機五大技術大突破

世紀民生*（5314）積極深化低空經濟與智慧科技產業佈局，展現強勁發展勢頭。世紀民生*表示，公司自年初起擴大投入大量資源，憑藉既有的 IC 設計、AI 運算與系統整合實力，在技術研發、海外市場拓展與產品商業化同步推進，多項核心技術已完成自主突破。世紀民生*看好低空經濟的長期成長趨勢，並對未來營運表現抱持高度信心。

世紀民生*董事長張祐銘表示，「不只是在賣產品，而是在輸出完整的低空解決方案，技術實力與商業模式具備極高的國際競爭力，海外營收的成長將是我們未來三年最重要的成長引擎之一。世紀民生*的策略很清晰，就是在民用、商用與防衛三大市場同步擴張，並善用併購與策略合作放大綜效。我們的目標是成為亞太區無人系統與反無人機解決方案的領導品牌，並為股東創造長期且可持續的價值。」

世紀民生*表示，深厚的晶片研發與智慧運算技術延伸至無人機載具開發，成功強化了長期的競爭優勢與毛利結構。目前旗下無人機事業群已成功開發出五大高附加價值的核心技術與產品模組，包含：

1.自製 AI 智能追蹤（AI Tracing）晶片模組：整合邊緣運算與電腦視覺，達成移動目標的即時辨識、鎖定與自動跟拍，大幅提升任務效率。

2.自製 EO/IR 雙光鏡頭：同時搭載可見光與紅外線熱影像模組，實現全天候偵蒐能力，廣泛應用於夜間搜救、邊境監控與設施巡檢。

3.高效能農用無人機：主打精準農業，具備高效噴灑、地形跟隨與AI行程規劃功能，載重高達 60 公斤以上，協助客戶降低人力成本並提升作業效率。

4.消防繫留無人機（Tethered Drone）：透過地面供電繫留系統，實現空中持續滯空超過 6 小時的極致表現，提供高空灑水滅火，高空照明、通訊中繼與災區即時影像，切入應急救災的高成長利基市場。

5.長距離巡航無人機：具備優異續航與酬載表現，適用於海岸線巡邏、長程偵察與廣域巡檢等高單價任務。

世紀民生*總經理張碩文強調，「技術自主是我們最堅實的護城河。從 AI 追蹤、雙光感測到繫留滯空超過六小時的工程實力，這些核心晶片與模組研發都不是短期內能被複製的能力。我們將持續把研發投入轉化為更高的產品附加價值與毛利表現，目前也瞄準機場、晶圓廠與重大活動要地的安防需求，結合原有通訊模組能力，積極投入開發反無人機系統（Counter-UAS）」

世紀民生*持續深化低空經濟在海外國際市場的布局，目前無人機相關產品已成功進軍北美與東南亞市場，並透過與當地系統整合商及通路夥伴的策略合作，於精準農業、公共安全與關鍵基礎設施巡檢等高附加價值應用展開全面合作。