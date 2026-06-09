緯創軟體更名「緯致科技」 衝刺 AI、半導體商機

資訊服務廠商緯創軟體啟動品牌升級，正式更名為「緯致科技」，並宣示以 AI 與半導體為核心發展方向，致力成為串接技術、人才與產業需求的科技服務夥伴。

緯致（4953）科技表示，此次更名不僅象徵品牌識別升級，更反映公司服務範疇與企業定位的策略轉型。隨著新興科技快速發展，公司也由過往以IT軟體服務為主，進一步走向融合 AI、半導體與全球交付能力的科技服務模式，傳統「軟體公司」已難以完整呈現現階段的服務內容與核心能力。

自 2023 年啟動WITS商標更新、2025 年正式啟用英文名稱 WITS Corp. 後，公司於今年度進一步升級中文名稱，強化中英文品牌一致性，亦同步導入全新中文字標。「致」代表以創新驅動卓越、以科技成就美好世界，體現「創新致卓，科技致美」的品牌精神。

緯致科技董事長蕭清志表示：「AI 時代下，運算與人才是企業建立新核心競爭力的關鍵。台灣具備全球半導體的戰略地位，未來緯致科技將以軟硬融合做為發展的重要方向。」

在策略布局上，緯致科技以「AI」與「半導體」作為雙軸成長動能。AI 方面，公司持續推動「ALL in AI」策略，發展企業AI應用平台，鏈結國際人才與科技夥伴生態圈，協助企業將 AI 導入核心營運流程，轉化為可量化的商業成果。在半導體領域，緯致科技則持續拓展 IC 設計相關技術服務，支援 AI時代的運算與人才需求，強化於高科技產業鏈中的角色，並以有別於其他資訊服務廠商的差異化能力拓展全球市場。

目前，緯致科技於台灣、大陸、日本、美國與印度設有據點，擁有逾一萬五千名員工，服務範圍遍及全球超過 150 個城市，客戶涵蓋許多國際企業與產業領導品牌。展望未來，緯致科技將持續整合創新科技與全球人才，並和客戶緊密合作，提升企業競爭力與營運韌性，共同推動產業升級與永續發展。

經主管機關核准，本公司的中文名稱由 「緯創軟體股份有限公司」 正式變更為 「緯致科技股份有限公司」。公司英文名稱 WITS Corp. 及英文品牌識別 WITS 維持不變；相關法定名稱變更、股票代號及公司登記資訊，將依主管機關規定辦理並另行公告。