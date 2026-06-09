聽新聞
0:00 / 0:00
家登帶頭德鑫半導體媒體分享會 董座分享開拓美國市場
家登（3680）帶頭的德鑫半導體今日舉辦媒體分享會，董座邱銘乾率領迅得（6438）等夥伴一起分享開拓美國市場，後續希望持續「以中帶小」擴大18家夥伴服務能量。
依據說明，德鑫半導體控股於2023年7月成立，由8家晶圓製造前段設備與耗材業者合作投資組成，包含意德士科技（7556）、家登精密、迅得機械、科嶠工業（4542）、濾能（6823）、奇鼎科技（6849）、聖凰科技（7880）及微程式資訊（7721），一同協助客戶的供應鏈在美國的服務需求。
由於夥伴擴張，德鑫貳半導體控股於2025年3月成立，涵蓋先進封裝、製程材料及工業智能應用等領域，共10家業者加入如新應材（4749）、友威科技（3580）等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。