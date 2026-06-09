振樺電股東會／董座：與聯想合資公司 後續不排除退場

工業電腦大廠振樺電（8114）9日舉行股東會，針對與聯想合資公司後續規劃，振樺電董事長郭劍成坦言，受新冠疫情、地緣政治及關稅影響，導致合作案表現不如預期，振樺電後續與母公司宏碁（2353）集團商議後，未來不排除實施退場措施。

振樺電2025年營收181億元，稅後純益19.9億元，每股純益達18.5元，營收、獲利雙創新高紀錄。股東會通過發放現金股利11.47元。

針對與聯想合資公司後續規劃，郭劍成回應，受到新冠疫情影響，加上之後還有地緣政治及關稅影響，導致合作案表現不如預期。

郭劍成表示，我們持續評估這個合作架構，後續與宏碁商議後，未來不排除實施退場措施。

郭劍成分析，該合資案聯想負責人剛好退休，振樺電會與接棒該業務新負責人洽談，看未來該怎麼走，若真的不適合，其實退場就好。預計今年內就會決定合資公司後續走向。

振樺電於2020年與聯想簽約，共同成立合資公司，以POS與自助服務設備Kiosk為核心，主攻全球500強零售及服務場景線上線下整合應用方案。