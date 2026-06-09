SIG 平台統計：今年藍牙裝置總出貨量近60億台 三大項目將快速成長

推動與負責藍牙技術發展的國際標準組織藍牙技術聯盟（Bluetooth Special Interest Group, SIG）正式推出全新互動式資源平台「藍牙市場數據平台（Bluetooth market dashboard）」， 根據平台統計，今年藍牙裝置年度總出貨量近60億台，預計於2030年達81億台。

藍牙市場數據平台由過往每年發布的藍牙®市場趨勢報告（Bluetooth Market Update）進一步優化升級，持續提供全球藍牙裝置出貨量、成長趨勢與市場預測等資訊，透過集中化數據分析，提供藍牙市場成長數據與全球產業應用的洞察。

根據統計，市場成長動能仍主要來自智慧型手機、個人電腦（PC）與平板等高出貨量裝置，以及無線音訊與穿戴式裝置生態系的持續擴張。同時，藍牙技術正加速拓展至更多新興市場，包含智慧家電、電子貨架標籤（Electronic Shelf Label, ESL）、企業資產追蹤、醫療監測裝置，以及車用數位存取系統等應用領域。

其中，電子貨架標籤、智慧照明、AR/VR 等應用類別預期迎來顯著成長。電子貨架標籤預計出貨量將由2026年的4,650萬台成長至2030年的1億7,570萬台，主要受零售數位化與即時價格更新需求所帶動。商用照明、暖通空調系統（HVAC）與安全防護系統受惠於支援藍牙的智慧建築系統需求持續提升，該類別市場規模預計將於2026至2030年間成長近三倍。擴增實境／虛擬實境（AR/VR）裝置預計出貨量將由2026年的 4,870萬台成長至2030年的1億4,790萬台，主要受遊戲、教育訓練與協作應用需求擴大所推動。藍牙技術透過周邊連接與裝置配對功能，支援更具沉浸感的使用體驗。

此外，藍牙低功耗音訊、Auracast廣播音訊，以及藍牙通道探測等技術創新，也持續擴展藍牙生態系的應用版圖，帶來無障礙體驗、裝置定位與安全存取等全新使用情境。