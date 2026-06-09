精湛光學受惠被動元件拉貨熱 下半年營運持續暢旺

精湛光學（2070）今（9）日召開股東會，董事長吳俊男指出，公司正從傳統光學篩選設備轉型為智能視覺（AI + AOI），特別是子公司先聯科技受惠被動元件熱潮，過去每年營收約1億元，目前接單已超過去年全年，正在高雄、桃園同步增加產能及團隊。但設備交期認列時間較長，因此公司認為下半年將喜迎旺季，今年成長可期。

精湛累計前五月營收年增率13%，以光學篩選機為本業，占營收約八成，過去數年營運穩定。電子元件檢測領域，專注被動元件外觀等檢查，陸續接獲大廠訂單，每分鐘可檢測10,000顆以上的元件，特別解決傳統演算法判定過嚴，導致過殺（Overkill），近期訂單踴躍，能有效降低製程損耗、並提升製造效率。

吳俊男在股東會致詞時表示公司檢測設備已進軍半導體與生技領域。開發製造出藥錠膠囊自動光學異檢機，以更快速及精確的檢測方式，將外觀有瑕疵的藥錠透過AI學習加以排除，確保藥錠產品穩定性。

公司鞏固光學影像、精密機構、電控系統、AI視覺軟體等四核心技術，將深度學習技術全面導入檢測演算法，大幅優化複雜表面瑕疵的判讀精度與速度，強化既有扣件篩選機的智能化水準，更將應用範圍拓展至生技、晶片半導體等高精密領域，目前擁有近50項專利技術。

精湛5月營收5,037萬，年減10.6%，累計前5月營收2.78億元，年增13%。公司認為，下半年訂單能見度飽滿，加上有新產品助攻，下一待篩選設備目標「跑更快、量更準、檢更多」，預期今年營運將有顯著成長。