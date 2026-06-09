大立光股東會／董事長林恩平：新機因排程因素 預估第4季將比往年忙

大立光（3008）9日召開股東會，展望下半年營運，大立光董事長林恩平表示，依客戶新機排程，部分新機會在今年第3季發表，部分移至明年第1季發表，因此，7月沒有以前那麼忙，但第4季是今年營運loading最重的一季。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，外界看好，大立光下半年受惠蘋果新機發表，獲利有望強勁成長。

針對CPO布局進展，林恩平表示，目前已加快腳步在9月架好第一條FA(Fiber Array)自動化試產線，屆時將請潛在的一家大客戶來看廠，希望加快相關布局。

林恩平表示，目前大立光可以做PMLA、FA，至於是否進一步做到FAU就要看客戶，他強調，大立光的技術可以用外購精度不高的V溝，加上精度不高的光纖，組合成為o.3μm以下，精度極高的FA。相較於目前市場多以一排FA為主，大立光的技術已可達四層堆疊，林恩平說，相較於法說會上談到CPO布局，心情還浮浮的，現在隨著試產線即將架設完成，心情比較Solid踏實，戰戰兢兢中比較樂觀。

林恩平說，這完全都是因為大立光有自製機台設備的能力，才能在切入CPO相關布局，展現大立光的光學實力。

今天美系外資給予最新研究報告指出，看好大立光在CPO發展的新機會，將評等由中立升為買進，目標價由3,535提升至5,325元。大立光今天股價受到調升目標價激勵，股價早盤攻上漲停以3,885元鎖住，表現強勁。