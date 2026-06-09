快訊

昨晚才通電話…新竹氣爆麵包店夫妻雙亡 老父母：再打已不通、可能那時就走了

雨彈狂炸南台灣！國家級警報狂響 大雷雨影響熱區這裡查

NBA／在川普面前斷尼克13連勝 溫班亞瑪轟32分馬刺G3扳回一城

聽新聞
0:00 / 0:00

大立光股東會／董事長林恩平：新機因排程因素 預估第4季將比往年忙

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
大立光董事長林恩平樂觀看下半年。記者劉芳妙／攝影
大立光董事長林恩平樂觀看下半年。記者劉芳妙／攝影

大立光（3008）9日召開股東會，展望下半年營運，大立光董事長林恩平表示，依客戶新機排程，部分新機會在今年第3季發表，部分移至明年第1季發表，因此，7月沒有以前那麼忙，但第4季是今年營運loading最重的一季。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，外界看好，大立光下半年受惠蘋果新機發表，獲利有望強勁成長。

針對CPO布局進展，林恩平表示，目前已加快腳步在9月架好第一條FA(Fiber Array)自動化試產線，屆時將請潛在的一家大客戶來看廠，希望加快相關布局。

林恩平表示，目前大立光可以做PMLA、FA，至於是否進一步做到FAU就要看客戶，他強調，大立光的技術可以用外購精度不高的V溝，加上精度不高的光纖，組合成為o.3μm以下，精度極高的FA。相較於目前市場多以一排FA為主，大立光的技術已可達四層堆疊，林恩平說，相較於法說會上談到CPO布局，心情還浮浮的，現在隨著試產線即將架設完成，心情比較Solid踏實，戰戰兢兢中比較樂觀。

林恩平說，這完全都是因為大立光有自製機台設備的能力，才能在切入CPO相關布局，展現大立光的光學實力。

今天美系外資給予最新研究報告指出，看好大立光在CPO發展的新機會，將評等由中立升為買進，目標價由3,535提升至5,325元。大立光今天股價受到調升目標價激勵，股價早盤攻上漲停以3,885元鎖住，表現強勁。

大立光 林恩平 董事長

延伸閱讀

大立光、揚明光談新業務

大立光股東會／會中通過發行限制員工權利新股 預計發行700張

汎銓5月營收2.17億元 寫歷年次高及歷年同期新高

魏哲家一句「產能全滿」點燃多頭魂！股民看好：2500元以下仍值得布局

相關新聞

精湛光學受惠被動元件拉貨熱 下半年營運持續暢旺

精湛光學（2070）今（9）日召開股東會，董事長吳俊男指出，公司正從傳統光學篩選設備轉型為智能視覺（AI + AOI），特別是子公司先聯科技受惠被動元件熱潮，過去每年營收約1億元，目前接單已超過去年全年，正在高雄、桃園同步增加產能及團隊。但設備交期認列時間較長，因此公司認為下半年將喜迎旺季，今年成長可期。

大立光股東會／董事長林恩平：新機因排程因素 預估第4季將比往年忙

大立光（3008）9日召開股東會，展望下半年營運，大立光董事長林恩平表示，依客戶新機排程，部分新機會在今年第3季發表，部分移至明年第1季發表，因此，7月沒有以前那麼忙，但第4季是今年營運loading最重的一季。

Siri AI正式亮相！Apple讓Siri能看懂畫面、跨App辦事 升級功能一次看

Apple在WWDC26發表全新Siri AI，這不只是既有語音助理的升級版本，而是由Apple Intelligence驅動、從底層架構重新打造的新世代個人助理。相較於過去只能執行單一步驟指令、回答有限問題的Siri，Siri AI首度具備個人情境理解、螢幕感知、多步驟跨App操作以及即時網路搜尋能力，讓Siri從語音助手進化為能主動理解需求並完成任務的智慧助理。

聯手Google升級Siri 蘋果再戰AI欲迎頭趕上

蘋果公司（Apple）今天公布iPhone的人工智慧（AI）全面翻新計畫，在公司首次嘗試受挫兩年後，轉向谷歌公司（Goo...

半導體風雲／專訪默克電子科技新CEO 解讀台灣戰略地位

在全球半導體材料供應中，德國默克（默克）是最具代表性的領導企業之一，從2奈米製程、先進封裝到未來的矽光子，沒有高精密材料、特殊氣體、沉積材料、精密材料與測量技術，再先進的晶片藍圖也無法化為現實。 默克創立於1668年，至今仍站在科技產業最前線，經濟部前部長王美花3年前出席默克高雄園區動工典禮時也談到，台積電大力指名「一定要找它來台設廠」。《聯合報數位版》專訪默克集團執行董事會成員暨電子科技事業體執行長賀天銘（Benjamin Hein）。揭開默克在不同時代中持續成長的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。