Apple Intelligence全面升級！修圖、密碼、捷徑5大實用功能值得期待

Apple在WWDC26發表新一代Apple Intelligence，不僅帶來全新Siri AI，更將人工智慧深度整合至iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、AirPods與Apple Vision Pro的日常使用體驗之中。從照片編輯、密碼管理到行程安排、家庭管理與自動化操作，讓AI不只是聊天工具，而是真正能在日常生活中發揮作用的智慧助手，同時維持一貫重視的隱私保護原則。

在照片應用方面，Apple Intelligence帶來更強大的AI編輯能力。其中最受矚目的「空間重構」功能，讓使用者即使拍攝完成後，仍能重新調整照片構圖與視角，如同回到拍攝當下重新移動相機位置。全新的「延伸」工具則能擴展畫面範圍，自動補足新增區域內容，方便調整照片比例或修正構圖；升級版「清除」工具也能更自然地移除路人或雜物等干擾元素。

在帳號安全方面，「密碼」app新增AI驅動的安全修復功能。除了偵測弱密碼與外洩風險之外，系統還能協助使用者自動完成密碼升級流程，包括登入網站、更新帳號資訊並建立高強度密碼，對於手邊一大堆帳號但又怕改密碼記不住的人，實在太貼心。

Apple Intelligence也強化行程與通訊管理能力。當使用者在訊息或郵件中收到活動資訊時，系統可自動辨識時間、地點與聯絡人資料，協助建立行事曆活動；使用者甚至只需輸入簡單描述，就能快速新增或修改行程安排。通話時，系統還能主動顯示相關資訊，例如航空訂位代碼或驗證碼，減少翻找郵件與訊息的時間。

在生產力工具方面，想要使用「捷徑」功能但又苦於不知如何設定的人，透過全新的「描述捷徑」，只要用自然語言說明需求，系統就能自動建立完整的自動化流程。例如依照隔天行程設定鬧鐘、連接鍵盤時開啟指定工作環境，或在外送即將送達時自動開啟門口燈光，讓複雜的自動化設定變得更容易上手。

智慧家庭管理同樣獲得升級，Apple Intelligence能將多個相關通知整合為單一事件並持續更新進度，避免通知過度干擾。此外，HomeKit安全錄影新增AI影片摘要與搜尋功能，使用者無須逐段觀看影片，即可透過系統生成的事件描述快速掌握重點，也能直接搜尋包裹送達等特定畫面，直接解決許多使用者痛點。

除了上述應用，Apple Intelligence還導入Safari智慧分頁整理、網頁內容追蹤通知、影像生成與編輯功能，以及系統層級的拼字校對與文法建議。所有功能均建立在全新的Apple基礎模型之上，並透過裝置端運算與「私密雲端運算」技術運作，在發揮AI能力的同時，確保個人資料不被儲存或分享給Apple及第三方，實現兼顧智慧體驗與隱私保護的新一代AI平台。

「家庭」app現在可生成影片描述、搜尋攝影機錄影片段，以及在搜尋頁面頂端優先顯示值得留意的影片內容。圖／Apple提供

新一代Apple Intelligence將人工智慧深度整合至日常使用體驗之中，包括照片編輯、密碼管理到行程安排、家庭管理與自動化操作，真正能在日常生活中發揮作用。記者黃筱晴／攝影

「密碼」app現在可以自動將符合條件的帳號更新為高強度密碼。圖／Apple提供

透過「通知我」功能，使用者可要求Safari持續追蹤網頁內容；Safari偵測到變化時，會發出通知，以便使用者採取行動。圖／Apple提供