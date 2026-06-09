拚工安減災 鋒形科技首季營造業客戶數暴增75%

勞動部今年1月1日起啟動為期3年「強化職場減災行動計畫」，將重點稽查對象營造業未通報或延遲通報職災的最高罰鍰直接拉高10倍至300萬元，迫使營造業大規模採用鋒形科技FemasHR人資系統以降低風險，今年第一季營造業客戶數暴增75%。

鋒形科技對此指出，數位轉型才能幫助營造業落實「全員公安」，提升市場競爭力。鋒形科技共同創辦人暨營運長杜俐芊強調，雲端人資系統在營造業扮演角色，已從單純「算薪水、扣勞健保」升級為「企業合規與風險控管的戰略工具」，透過雲端化、行動化管理系統，不僅能讓中小型營造廠在有限資源情況下，快速建立起安全衛生管理知能，更能協助大型工程業主即時對外包廠商進行「社會監督」，真正接軌國際預防職災經驗。

在「重罰」與「社會監督」雙重夾擊下，傳統依賴紙本、通訊軟體管理的營造業正迎來嚴峻的工安合規考驗，根據鋒形科技內部統計，營造業因應春安勞檢與減災計畫，數位導入需求在2025年底大幅激增，2026年第一季營造業成交客戶數較2025年第一季成長75%，顯見「人資管理數位化」已成為營造業者當前最迫切的避險防禦盾牌。

為有效遏止職業災害、守護勞工安全，勞動部自今年1月1日起正式啟動為期3年「強化職場減災行動計畫」，首波轉型箭靶直指職災風險最高的營造業，隨著《職業安全衛生法》修正案上路，政府不僅大動作建置「全國營造廠商職安衛履歷平台」，公開違規紀錄，更將未通報或延遲通報職災的最高罰鍰，由原本30萬元拉高10倍至300萬元。

根據勞動部職業安全衛生署最新公佈2026年第一季重大職災死亡統計，儘管全產業重大職災死亡人數已降至50人(較去年同期減少15%)，但營造業仍是高風險大戶，死亡人數高達27人，比重高達54%，其中又以「高處墜落」事故為最，致死比例高達63%。

勞動部長洪申翰先前指出，營造業工安存在著結構性問題，如業主工安投資不足、缺乏選商機制、工程層層轉包，以及現場人員缺乏危害意識，過去單靠勞檢的檢查與處分已面臨瓶頸，因此，今年起政府採取「制度改變」與「源頭管理」，未來不僅按季公開各縣市重大職災統計，還會擴大公開重大職災案件的工程業主、營造廠及各級承攬商完整名稱與災害原因，意味著一旦發生工安意外，企業品牌聲譽與未來投標資格將受影響。

政府計劃3年內將「台灣職安卡」訓練人數提升至50萬人次，營造業在工地的「人員身份驗證」與「證照時效控管」成為人資與工安主管一大痛點，傳統工地人員流動率高、外包商承攬關係複雜，若純靠人工紙本核對，極易發生無證上工或證照過期的合規漏洞。

鋒形科技Femas HR共同創辦人暨執行長李佳鴻指出，營造業要翻轉工安體質，第一步必須從「承攬人員數位化管理」做起，Femas HR 雲端人資管理系統能協助企業建置雲端證照庫，自動警示職安卡、特殊作業操作證照的到期日；同時，透過模組化出勤動態追蹤，管理者在手機上就能即時掌握各級承攬商、點工的現場出勤狀況，避免因層層轉包而產生隱匿通報或延遲通報的結構性黑洞，徹底杜絕因違反職安法而面臨的高額罰鍰。

政府此次推動減災計畫中，最重要亮點之一是與內政部國土署合作建置「全國營造廠商職安衛履歷平台」，公開廠商的事故、裁罰與得獎紀錄，讓資訊像信用紀錄一樣透明，影響所及，將促使重視工安的廠商競爭力大增，而忽視勞工安全的業者則會被市場淘汰。