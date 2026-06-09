統一投信：部分零組件產業已由成本推動漲價轉向需求驅動漲價

在產業布局方面，統一投信投資研究團隊看好受惠規格升級與需求成長的AI供應鏈，包括先進封裝、CCL、PCB、ABF載板、MLCC、散熱及電源管理等族群。近期部分零組件產業已由成本推動漲價轉向需求驅動漲價，反映AI應用擴大帶來的實質需求成長，有利相關企業獲利持續上修。此外，隨著AI資料中心功耗快速提升，高壓直流電（HVDC）、水冷散熱及高速光通訊等新技術亦加速導入，相關供應鏈成長潛力值得關注。

全球股市近日震盪劇烈，美股科技股出現修正，拖累台股整體表現。統一投信投資研究團隊表示，近期市場回檔主要反映短線籌碼過熱、部分科技大廠財測未進一步超越市場高預期，以及市場重新評估美國利率政策路徑所致，並非總體經濟或企業獲利基本面出現轉弱訊號。

在全球AI投資持續擴張、企業獲利穩健成長帶動下，台股中長期成長趨勢仍值得期待。統一投信投資研究團隊指出，目前全球主要經濟體PMI仍維持擴張格局，顯示景氣持續溫和成長。雖然近期地緣政治不確定性持續存在，加上美國就業數據優於預期，壓縮聯準會（Fed）降息空間，但整體經濟仍展現韌性，企業獲利亦持續成長，為股市提供重要支撐。

台灣方面，受惠AI供應鏈需求強勁及出口表現亮眼，經濟成長動能持續優於預期。統一投信表示，台灣身處全球AI供應鏈核心位置，從晶圓代工、先進封裝，到PCB、CCL、ABF載板、散熱及電源等關鍵零組件，皆在全球市場具備競爭優勢。隨著AI伺服器、高效能運算（HPC）及雲端基礎建設需求持續擴大，預期台股科技產業今年獲利可望有四成以上成長。

統一投信投資研究團隊分析，AI產業發展已從生成式AI逐步邁向代理型AI階段，未來算力需求將持續快速提升。全球四大雲端服務供應商（CSP）近期法說會皆重申AI投資計畫，資本支出維持高成長趨勢，顯示AI基礎建設需求仍十分強勁。加上新世代AI晶片陸續量產，相關供應鏈訂單能見度已延伸至2027年甚至2030年，為產業成長提供有力支撐。

展望後市，統一投信投資研究團隊認為，短期市場波動主要來自評價面與資金面調整，但全球AI投資趨勢並未改變，企業獲利成長動能亦持續增強。在基本面維持正向的情況下，近期市場修正有助消化過熱籌碼與評價壓力，亦提供投資人分批布局及長線投資機會，建議可透過定期定額或分批進場方式參與台股成長契機。