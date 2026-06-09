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大立光股東會／會中通過發行限制員工權利新股 預計發行700張

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
大立光股東會由林恩平主持。記者劉芳妙／攝影
大立光股東會由林恩平主持。記者劉芳妙／攝影

大立光（3008）9日召開股東會，會中通過發行限制員工權利新股，預計發行700張，以期吸引及留任公司所需專業人才，提高向心力。同時通過去年度合計配發80元現金股利議案，

大立光日前公告今年4月自結稅後純益18.31億元，年增88.5%，每股純益（EPS）13.95元。依首季獲利推估，累計今年前四月每股純益60.58元。

大立光今年5月合併營收45.93億元，月減14%，年增43%。大立光表示，6月客戶需求差不多，惟因客戶排程因素，預估6月拉貨比5月差。大立光累計今年前五月合併營收254.95億元，年成長15%。

會中第五次參加股東會的小股東發言，期望大立光順利突破6,000元股價，重返股王寶座。

大立光為iPhone 18鏡頭主力供應商，外界預期，隨新機亮相鋪貨潮點火，大立光7月營收有望展現成長動能。

針對近期營運展望，大立光董事長林恩平日前表示，相較於去年同期，4、5月（營運）表現好一些。他進一步表示，雖然現在產能利用率沒有去年第4季滿，「但還是滿緊的，」依客戶訂單表現，第3季產能將達滿載。

大立光 EPS 營收

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