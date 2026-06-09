大立光股東會／會中通過發行限制員工權利新股 預計發行700張

在全球半導體材料供應中，德國默克（默克）是最具代表性的領導企業之一，從2奈米製程、先進封裝到未來的矽光子，沒有高精密材料、特殊氣體、沉積材料、精密材料與測量技術，再先進的晶片藍圖也無法化為現實。 默克創立於1668年，至今仍站在科技產業最前線，經濟部前部長王美花3年前出席默克高雄園區動工典禮時也談到，台積電大力指名「一定要找它來台設廠」。《聯合報數位版》專訪默克集團執行董事會成員暨電子科技事業體執行長賀天銘（Benjamin Hein）。揭開默克在不同時代中持續成長的關鍵。

2026-06-09 07:00