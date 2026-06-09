Siri AI正式亮相！Apple讓Siri能看懂畫面、跨App辦事 升級功能一次看

Apple在WWDC26發表全新Siri AI，這不只是既有語音助理的升級版本，而是由Apple Intelligence驅動、從底層架構重新打造的新世代個人助理。相較於過去只能執行單一步驟指令、回答有限問題的Siri，Siri AI首度具備個人情境理解、螢幕感知、多步驟跨App操作以及即時網路搜尋能力，讓Siri從語音助手進化為能主動理解需求並完成任務的智慧助理。

最大的突破在於Siri AI開始能夠理解使用者個人資料中的脈絡資訊。過去使用者若想找出朋友推薦過的餐廳、飯店訂房編號或特定照片，往往必須自行翻找訊息、郵件或相簿；現在Siri AI可直接從訊息、電子郵件與照片中擷取相關資訊，協助使用者快速找到需要的內容。未來隨著第三方App整合Spotlight索引，這項能力也將擴展至更多應用程式。

Siri AI也首次具備真正的跨App執行能力。以往Siri大多只能開啟應用程式或完成簡單指令，如今則能在多個App之間串聯操作。例如使用者收到聚餐訊息後，可以直接與Siri討論適合攜帶的料理，再要求Siri將食譜整理並儲存至「備忘錄」。這種從理解需求到執行任務的完整流程，是過去Siri無法做到的體驗。

另一項重要升級是螢幕感知能力。Siri AI能理解使用者目前畫面顯示的內容，並依據當前情境回答問題或執行操作。無論是正在閱讀的訊息、瀏覽的網頁，或螢幕上的圖片與文件，都能成為Siri理解需求的依據，讓互動方式更加自然直覺。

Apple同時將即時網路搜尋能力整合至Siri AI之中。過去Siri面對即時資訊時，往往只能顯示網頁搜尋結果；現在則能直接從網路取得最新資料並整理成答案。例如詢問下一次日食時間、演唱會資訊或各類即時知識問題，Siri AI都能以對話形式提供完整回應，並接受進一步追問。

除了智慧能力提升外，Apple也推出全新專屬Siri App，讓使用者首次能回顧過往對話紀錄，並透過iCloud跨裝置同步對話內容，可在iPhone、iPad、Mac、Apple Watch及Apple Vision Pro之間無縫延續同一段對話。

視覺理解能力也是本次更新重點。Siri現已支援「視覺智慧」，可透過相機或螢幕內容理解眼前事物。在iPhone上，使用者只需將鏡頭對準物體即可向Siri提問；系統不僅能辨識內容，還能進一步執行相關操作，例如分析食物營養資訊。在iPad、Mac及Apple Vision Pro上，Siri也能針對螢幕截圖、文件內容甚至實體環境進行理解與互動。

Apple也強化了Siri在寫作領域的能力。Siri AI不僅能從零開始撰寫內容，還能依照使用者需求修改文字、調整語氣與潤飾文稿。在「郵件」與「訊息」中，Siri甚至能學習使用者平常與不同對象的溝通習慣，自動套用相似的語氣與格式。此外，全系統聽寫功能的辨識準確度也大幅提升，可即時處理標點符號、大小寫與排版格式。

針對隱私安全，Siri AI建立在新一代Apple Foundation Models之上，結合裝置端運算與「私密雲端運算」技術執行複雜任務。即使需要透過雲端處理，使用者資料也不會被儲存或提供給Apple存取。藉由兼顧強大AI能力與隱私保護，讓Siri AI成為更智慧、更個人化，同時也更值得信任的數位助理。

全新Siri AI具備更多能力，從語音助手進化為能主動理解需求並完成任務的智慧助理。記者黃筱晴／攝影

Siri AI運用空間運算，提供Apple Vision Pro使用者可擺放於空間任何位置的3D視覺化體驗。使用者只要注視且開始說話，即可喚出Siri。記者黃筱晴／攝影

Siri AI可根據使用者螢幕上的內容回答問題，運用個人情況理解能力在app之間搜尋資訊，也能運用廣泛的世界知識從網路取得最新資訊，並產生實用的回答。記者黃筱晴／攝影

Siri AI整合到iPad和Mac的Spotlight中，使用者幾乎可以搜尋任何主題的答案。記者黃筱晴／攝影