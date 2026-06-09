聯手Google升級Siri 蘋果再戰AI欲迎頭趕上

蘋果公司（Apple）今天公布iPhone的人工智慧（AI）全面翻新計畫，在公司首次嘗試受挫兩年後，轉向谷歌公司（Google）尋求協助。

法新社報導，這場發表會標誌著蘋果執行長庫克（Tim Cook）在公司年度全球開發者大會（WWDC）上的最後一次亮相。庫克將於9月將兵符交接給資深高層特納斯（John Ternus）。

在2011年賈伯斯（Steve Jobs）逝世後接任執行長的庫克，在向台下開發者和蘋果高層致詞時似乎擦拭了眼淚，稱他的經歷是「畢生的榮耀」。

兩年前在同場大會上，正值蘋果面臨必須加入AI競賽的龐大壓力，眼看這場熱潮已席捲蘋果的美國科技巨頭對手，庫克當時便宣布大舉投入AI，推出名為Apple Intelligence的重大計畫。

然而，其當時承諾的推出計畫從未完全實現，備受期待的語音助理Siri升級並未兌現，甚至因此引發美國部分消費者的訴訟，該案已於今年初達成和解。

據路透社報導，這項在加州古柏迪諾（Cupertino）舉行的年度全球開發者大會上亮相的翻新計畫，推出了全新的Siri AI，這款更具對話能力的助理擁有獨立的應用程式，並具備分析使用者螢幕內容以及從網路上擷取資訊的能力。

這些改變標誌著蘋果迄今為止重振Siri的最重大嘗試。Siri一直難以跟上OpenAI的ChatGPT、Anthropic的Claude和Google的Gemini的步伐，這些競爭對手已更快速地將「代理式」AI（agentic AI）或能執行複雜任務的軟體嵌入日常運算中。

蘋果以更審慎的步伐進入這場AI熱潮，贏得了部分分析師的讚賞，他們肯定蘋果避開了對手為打造AI產能而投入的數以千億計美元基礎設施支出。

蘋果在活動中強調了這種說法，表示正在花時間完善這項技術。

蘋果軟體主管費德里吉（Craig Federighi）表示：「AI是極其強大的技術，具有以深遠方式形塑社會的潛力，如果妥善處理，將能為世界各地的人們帶來有意義的好處。」

「儘管如此，有些人似乎在爭先恐後往前衝，似乎為了AI而追求AI，而沒有明確考慮到它最終要服務的人群。」

蘋果再次承諾推出一款強化的Siri AI，它具備自然溝通的能力，並能在地圖和郵件等應用程式中追蹤資訊並執行任務。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）的艾夫斯（Dan Ives）表示：「整體而言，這是一場令人印象深刻且沒有讓人失望的活動，因為庫克和蘋果終於公布了一項AI策略，這將釋放AI真正的變現機會。」

蘋果今天宣布的許多進展，Google早已向個人使用者推出，將由AI驅動的Gemini功能加入到Gmail、地圖以及用於智慧型手機和平板電腦的Android作業系統中。

備受關注的部落客葛魯柏（John Gruber）表示：「蘋果正在AI上押下巨大的賭注，但他們的賭注是，他們不需要每年在AI基礎設施上花費數千億美元…就能獲得回報。」

蘋果沒有在內部建立模型，而是聘請Google為新功能提供AI能力，使用的是這家搜尋引擎巨頭的Gemini模型版本，而不是任何內部開發的技術。

Google和蘋果本已關係密切，Google每年支付數百億美元，以成為iPhone的Safari網頁瀏覽器上的預設搜尋引擎。