怕孩子沉迷手機？Apple升級「兒童安全」功能 全面把關助家長解決煩惱

Apple今年秋季將隨iOS 27、iPadOS 27與macOS 27推出一系列全新兒童安全功能，目標是回應許多家長共同面臨的難題：如何在孩子愈來愈早接觸數位裝置的時代，兼顧學習、娛樂與安全。從首次設定裝置開始，到管理使用時間、瀏覽內容以及社交互動，Apple希望透過更直覺的工具，讓家長能以更輕鬆的方式陪伴孩子建立健康的數位生活習慣。

對不少父母而言，孩子拿到第一支iPhone或iPad後，最擔心的往往是接觸到不適齡內容，或沉迷於各式App與社群平台。Apple因此強化「兒童帳號」機制，讓家長在設定新裝置時即可依照孩子年齡建立專屬使用環境。未滿13歲兒童必須使用兒童帳號，而18歲以下青少年也能適用相關保護措施，包括限制成人網站、過濾不符合年齡的媒體內容，以及設定App Store下載權限。

新功能也讓家長能更細緻地掌握孩子可使用的App範圍。家長可先開放少數必要App，再隨著孩子成長逐步增加權限。除了原有下載免費或付費App，甚至進行App內購買，都需透過「購買前詢問」功能取得家長同意之外，Apple更新增「詢問可否瀏覽」功能，孩子若想瀏覽新的網站，必須先獲得家長授權，讓家長能更放心地讓孩子探索網路世界。

在人際互動方面，Apple也進一步加強管理機制。家長原本就可決定孩子能與哪些人透過訊息、FaceTime與電話聯絡，若要新增聯絡人，也能設定必須先經過家長核准。「通訊安全」功能除了目前已可模糊處理裸露影像外，未來還將擴大至血腥與暴力內容，在系統偵測到相關圖片或影片時主動介入，降低兒童接觸不當內容的風險。

針對家長最在意的螢幕時間管理，Apple也帶來更彈性的設定方式。新版「使用時限」可依照娛樂、遊戲或社群媒體等不同類別分別管理使用時間，並根據孩子年齡提供專家建議。家長還能設定每日與每週排程，例如在上課期間限制特定App使用，協助孩子專注於學習。

重新設計的「螢幕使用時間」介面則讓家長能更快速掌握孩子的數位生活狀況，包括平均使用時間與最常使用的App。無論是家庭用餐、戶外活動或親子相處時光，都能即時調整使用權限；若孩子因作業或學習需求需要額外時間，也可彈性延長。

除了功能更新，Apple也宣布與美國兒科學會合作，提供家長更多數位教養參考資源，並推出專屬網站，協助家長了解各項安全工具與設定方式。同時，Apple也持續為開發者提供相關工具與API，鼓勵打造更符合不同年齡層需求的App體驗。

數位裝置的存在對兒童健康成長可說是雙面刃，Apple此次更新不只是新增幾項家長控制功能，更試圖建立一套從內容管理、社交互動到使用時間規劃的完整保護機制，協助家長在孩子探索科技世界的同時，也能兼顧安全與健康發展。

Apple提供一套全新、強大、直觀且容易使用的工具，旨在幫助家長為孩子創造更安全的數位體驗。圖／Apple提供

有了「使用時限」，家長可以按app類別為孩子設定限制，而「排程」則幫助他們管理孩子可以使用哪些app、使用的時間，以及時間長短。圖／Apple提供

在iPhone、iPad和Mac的Safari 上，「詢問可否瀏覽」功能確保孩子在查看新網站之前獲得家長的核准。圖／Apple提供

「螢幕使用時間」現在採用全新設計，讓家長能一覽孩子的平均裝置使用時間和最常用的app。圖／Apple提供