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四大代工廠營收寫最旺5月 伺服器出貨熱 法人看好下半年續強

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
四大代工廠營收寫最旺5月。AI伺服器示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
四大代工廠營收寫最旺5月。AI伺服器示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

代工大廠廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）昨（8）日公告5月業績都是歷年最旺5月，反映AI伺服器出貨暢旺。展望後市，隨著輝達既有GB系列AI伺服器持續出貨，加上最新Vera Rubin平台開始量產，法人看好相關代工廠下半年營運續強。

廣達5月合併營收3,114.81億元，雖月減8.4%，仍較去年同期大增94.4%；前五月合併營收1.46兆元，為同期最佳，年增82.5%。談到5月出貨狀況，廣達指出，單月筆電出貨量約350萬台，持平4月，年減約7.9%。

法人表示，即便現階段廣達筆電出貨相對平緩，受惠產品單價（ASP）提升，對業績影響表現相對較小，加上AI伺服器出貨動能強勁，預估廣達本季營運可望續創新高，下半年在Vera Rubin新平台加持下，營運可望優於上半年。

廣達在AI伺服器設計及代工領域已打入北美前四大雲端服務供應商（CSP）供應鏈，不僅供貨GPU架構伺服器，還具備ASIC伺服器設計及代工能力。受惠這波AI伺服器熱潮，廣達不僅今年業績有望保持三位數增長，明年在CSP大廠維持高資本支出帶動下，可望維持高成長態勢。

緯創5月合併營收2,901.8億元，月增2.4%，年增39.2%；前五月合併營收1.42兆元，為同期新高，年增106.2％。

緯創統計，5月筆電出貨170萬台，桌機出貨60萬台，顯示器出貨95萬台。針對零組件缺貨是否將影響PC業務出貨，緯創因以商用型產品為主，影響相對較小。

展望本季，緯創預估，筆電出貨量將季減5%至10%，桌機也會微幅往下，顯示器則是持平至微幅衰退。從業績角度來看，由於每台筆電單價出貨增加，影響營運程度相對較低。

伺服器業務方面，緯創預估，通用型產品季對季、年對年將成長二成，AI伺服器也維持向上趨勢，展望正向。網通業務則預期出貨將成長「四位數」百分比，也就是十倍以上成長。

緯穎5月合併營收840.5億元，月增1.6%，年增18.2%；前五月合併營收4,432.89億元，年增45.1%，創歷年同期高峰。

法人指出，緯穎本季營運將受GPU伺服器專案暫時告一段落影響，業績成長動能相對放緩，但仍將優於去年同期。

英業達5月合併營收828.08億元，月減2.3%，年增35.3%；前五月合併營收3,679.05億元，年增31.24%。

英業達5月筆電出貨150萬台，年減16.7%，與4月大約持平，預估本季出貨將與首季持平，但下半年保守，全年出貨可能較去年持平至下滑個位數百分比。

不過，英業達AI伺服器業務則相當強勁，預估通用型伺服器全年出貨增幅將達兩成以上，加上AI伺服器出貨續旺，預期伺服器相關業績有望翻倍成長。

營收 緯穎 廣達

延伸閱讀

緯創營收／5月年增39.2%創歷史次高 AI 預計仍有數倍成長空間

廣達營收／5月3114億元、年增94%創歷史同期新高 AI伺服器需求仍強勁

聯強營收／5月年增129%、創單月新高紀錄 AI應用拉貨強勁

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