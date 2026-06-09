輝達結盟南韓三大咖推動 AI 資料中心建設 鴻海沾光

輝達昨（8）日宣布，與SK海力士、NAVER及斗山集團等韓國三大巨頭合作，將在韓國推動AI資料中心建設，並擴大採用輝達技術。鴻海（2317）日前甫與SK集團結盟，此次輝達與韓國三大巨頭合作，業界看好，鴻海也將受惠，台美韓AI大咖將共同搶食AI大商機。

綜合外媒報導，這是輝達執行長黃仁勳訪韓行程的核心成果，也使韓國從AI記憶體供應基地，進一步升級為AI雲端、實體AI與機器人應用的重要戰略據點。

SK集團旗下SK電信將採用輝達技術，在韓國建設GW（10億瓦）級AI雲端中心，首座AI數據中心預計2027年上線。

NAVER則與輝達合作建設AI數據中心，強化韓國本土網路平台與AI服務基礎設施。斗山除將採用輝達實體AI技術外，預期其能源解決方案可用於輝達資料中心平台；斗山本身正發展機器人業務，並供應輝達Blackwell晶片的相關材料，使合作具備AI硬體、能源與機器人應用三重連結。

鴻海董事長劉揚偉上周於台北會見SK集團會長崔泰源，雙方就全球AI產業發展進行探討，包括AI伺服器、AI資料中心及能源解決方案等領域的合作，以深化新世代AI基礎設施的競爭力。

業界看好，此次輝達與韓國三大巨頭合作，鴻海也將受惠，台美韓AI大咖將共同搶食AI大商機。

鴻海將發揮在AI伺服器垂直整合、機櫃級系統整合、先進散熱技術及AI資料中心解決方案優勢，攜手合作夥伴共同推動新世代AI基礎設施的發展。