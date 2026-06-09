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記憶體價格將續漲 輝達 VR 機櫃可能衝上天價
投資銀行Bernstein認為，輝達Vera Rubin平台開始量產，記憶體價格將續漲，下一代第四代高頻寬記憶體（HBM4）可能在2027年達到每GB 53美元。由於輝達將選擇把成本轉嫁給顧客，輝達Vera Rubin NVL72機櫃價格可能衝上910萬美元天價（逾新台幣2.8億元）。
摩根士丹利在早先報告中預估，輝達Vera Rubin NVL72機櫃價格可能約780萬美元（約新台幣2.4億元），其中記憶體價格將占200萬美元，與GB300機櫃的記憶體相比大增435%。
不過，Bernstein認為，摩根士丹利的預估值並未真實反映下一代HBM4記憶體的成本，而其成本可能推升該機櫃的終端價格達到每櫃910萬美元。
Bernstein指出，780萬美元的數字似乎是「過時的記憶體價格」造成的，而這種脫節源自於HBM價格。「如果我們採用的HBM4價格為每GB 16.6美元，那麼我們也將得到類似數字」，但此價格並未反映當前市場行情。
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