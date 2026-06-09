英特爾傳奪 Google TPU 訂單

消息人士透露，Google近來下大單，要英特爾代工生產300多萬顆張量處理器（TPU），激勵英特爾8日早盤股價暴衝10%以上。

科技媒體Information引述知情人士報導，Google對英特爾技術測試了好幾個月，決定委託該公司代工生產部分TPU，預定在2028年啟動。英特爾能從Google手上獲得訂單，主要原因是台積電（2330）產能供不應求。

與此同時，輝達也在測試英特爾技術，能否用於生產即將推出的處理器，須把四個圖形晶片封裝在一個單位上。但輝達尚未下單。另外，數家AI晶片大廠找上英特爾，作為最先進處理器的後備生產業者，其中包括輝達。

英特爾銷售展望遠超華爾街預估，顯示該公司終於受惠於AI開支熱潮，促使英特爾近來股價觸及歷史新高。樂觀展望顯示，執行長陳立武成功讓一度看似不可能英特爾的轉型大計，出現進展。陳立武去年促成重大投資，有助英特爾強化資產負債表，如今又兌現改善營運的承諾。

輝達主導AI晶片市場之際，Google TPU近來在矽谷大受歡迎，讓Google躍居最成功的自製AI晶片生產商之一，該公司打算用最新版的TPU強化相關動能。

輝達的圖形處理器（GPU）仍是業界的黃金標準，尤其在先進模型方面。然而，愈來愈多新進業者爭搶推論晶片市場，推出新晶片，能縮減聊天機器人和AI代理的回應時間。