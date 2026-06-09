穎崴5月營收月增8% 客戶拉貨強勁

股后暨半導體測試介面大廠穎崴（6515）昨（8）日公告5月營收10.73億元，月增8.4%，年增119.8%，創單月次高以及歷年同期新高紀錄，累計前五月合併營收為50.43億元，年增46.5%。

穎崴表示，強勢營收來自全球AI與HPC客戶需求強勁，高階測試座Coaxial Socket及MEMS探針卡持續拉貨。

穎崴的AI、HPC、CPU、AP相關應用產品持續獲客戶拉貨，5月營收再次突破10億元、達歷史次高。

高雄仁武廠區新產能開出以來，經過一個多月的調適期，在產能調配及工序優化下，良率持續提升，整體稼動率及產出已符合預期水準，未來幾個月將加速去化在手訂單，迎接更多高階Test Socket及MEMS Probe Card需求，新產能量產將持續挹注營收動能。

穎崴攜手日月光（3711）投控與竑騰科技在仁武產業園區的高階半導體封裝測試服務新廠在5月底動土，新建廠房斥資34.9億元，預估創造逾千名就業機會。

穎崴科技董事長王嘉煌指出，新廠未來可擴充產能，將會是其他廠加總的兩倍起跳，支援客戶在晶圓測試、最終測試、系統級測試的各項需求，預計於2027年底完工、並規畫於2028投產。