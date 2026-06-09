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台積高層申報贈與500張股

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

根據證交所股權轉讓事先申請的資訊顯示，台積電（2330）廠務副總經理莊子壽昨（8）日申報將贈與500張台積電持股，預定轉讓後持股降至約1,995張，轉讓期間為昨日起至6月10日。以台積電昨日收盤價約2,295元計算，轉讓500張價值約11.47億元。

受讓對象僅顯示身分證字號，初判斷應為女性。依照規定，為保護受讓者隱私，可僅以身分證字號代替。

台積電高層有不少申報贈與家人的紀錄。台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛曾在2022年4月19日申報贈與2,000張股票給太太陳靜蘭。

台積電董事長暨總裁魏哲家也曾於2021年底進行兩次股票轉讓，總計轉讓1,600 張台積電股票給家人，包括10月以贈與1,000張持股給妻子牛慶容，10月6日台積電收盤價571元，該次贈與股票價值約5.71億元，同年12月魏哲家再度申報轉讓600張持股，平均贈與給3個兒子每人200張，以當時台積電股價600元計，市值合計達3.6億元。

2021年台積電董事曾繁城也曾在12月10日申報轉讓5,000張股票贈與妻子陳韓。以台積電當時收盤價605元計算，市值達30.25億元。

2022年時，時任歐亞業務資深副總經理的何麗梅與先生劉淙漢申報轉讓各贈與一對兒女台積電股票170張738股，以台積電當時收盤價589元計算，市值則約2億元。

昨日政治大學也公告，政大會計系校友何麗梅與台積電前人資長現任政大商學院教授李瑞華，各捐贈100張台積電股票給政治大學「仲尼基金」，總市值逾4.7億元，支持母校推動教學與國際化發展；勤誠董事長陳美琪也捐給政治大學100張勤誠股票，總計三人捐款將近6億元，政大預計在6月中旬舉行捐贈儀式，感謝校友的捐助。

台積 台積電 魏哲家

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