國巨5月營收績增7% 創新高 AI 相關應用需求火熱 預期下半年逐步增溫

被動元件大廠國巨（2327）昨（8）日公布5月營收150.58億元，月增7.3%，年增47.5%，營收數字創單月營收新高紀錄；累計今年前五月營收672.63億元，也是同期新高，年增27.4%。

國巨表示，儘管5月受黃金周連假影響，工作天數較少，但AI相關應用需求持續強勁，標準品及特殊品亦呈現穩定成長，營收較上月續呈增加。

展望未來，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存水位目前仍維持健康水準，公司持續審慎應對未來經濟情勢，並密切關注關稅政策及各國匯率變化所帶來的潛在影響。

董事長陳泰銘先前指出，目前訂單出貨比（B/B值）比先前法說會預期的還要強，部分產品線B／B值高達1.2至1.3以上。執行長兼總經理王淡如指出，受惠AI應用大開，產能利用率滿載。

陳泰銘進一步說明，下半年每家公司面對的挑戰不一樣，有些公司產品比較單一，受到景氣波動的影響比較大，國巨集團是全方位零組件的解決方案供應商，不論在議價能力以及提供給客戶的服務，都具有競爭力，對下半年營運表現正向看待。

王淡如強調，最關注的指標就是B／B值，現階段集團整體B／B值穩定維持在大於1的水準，在AI應用領域方面，達到1.2到1.3之間，未來的業績成長動能相當穩健，如果這樣的趨勢能持續，公司下半年的營運可望逐步增溫。

王淡如補充，日前法說會上曾提到，一般品的產能利用率約為65%、特殊品為75%，現在已經提升至70%與80%以上，在AI相關的特殊元件，部分產品甚至供不應求，市場需求確實強勁。

國巨2026年度除息交易日為6月12日，每股配發現金股利約5.998元，現金股利將於7月3日發放。