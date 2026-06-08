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CPU戰爭今年是NVIDIA、AMD的對決？Arm拉4夥伴造勢 廣達Meta訂單入袋

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
廣達全線支援輝達的伺服器架構設計概念，包括Vera Rack機櫃等應用方案。王郁倫攝影
廣達全線支援輝達的伺服器架構設計概念，包括Vera Rack機櫃等應用方案。王郁倫攝影

代理AI應用催出CPU伺服器需求，NVIDIA、AMD、Intel、Arm四大勢力成形，業者預判下半年是NVIDIA與AMD對決。輝達（NVIDIA）Vera平台獲鴻海、廣達（2382）、緯創、緯穎等一線ODM業者支援，AMD陣營Helios機櫃下半年由緯穎跟Supermirco第一波領軍，Arm自研晶片AGI伺服器選定四家夥伴，其中廣達已獲得META的Arm伺服器訂單。

輝達執行長黃仁勳高喊Vera CPU 可能成為 NVIDIA 下一個重大成長引擎，看好AI Agent時代將使CPU需求量大幅追趕，預言市場規模上看2,000億美元，目前4股力量正在爭搶該市場，分別是NVIDIA、AMD、Intel、Arm，不過4大平台齊發，伺服器業者判斷，今年下半到明年都還是看輝達跟AMD兩家競逐表現。

輝達Vera Rack機櫃將推出，是第一款全CPU機櫃，專門提供AI Agnet應用的運算效能需要，不過，業者指出，該設計依賴NVLink與外部GPU連結，對通訊品質的要求極高，部分客戶認為此舉「太激進」，因此仍偏好將CPU與 GPU混搭在同一塊板子上的保守設計，目前對Vera機櫃應用仍觀察中。

AMD迎戰Vera Rubin機櫃的伺服器平台Helios，也將於下半年問世，但在Computex展場這個風向球關鍵場域，AMD則只許可兩家業者展出解決方案，分別是緯穎在攤位正中央擺放全機櫃成品，而美超微則也展出相關方案，兩家成唯二已就位業者。

業者分析，AMD的Helios機櫃已經獲得Meta及Open AI等大客戶合作，由於資源配置，自然是先滿足第一波主力客戶需求為主，後續等供貨量放大，才會有更多業者參與，市場目前還在起步。

不過，一位高階伺服器ODM主管透露，目前雖雲端服務業者的資料中心都仍以NVIDIA伺服器為首選，但更多新興業者，會開始詢問AMD方案，原因是，NVIDIA近期開始對GPU資源分配管控更加嚴格，不排除是因為美超微事件影響，對GPU流向及最終用戶都有高度監管，無法從NVIDIA取得足夠算力的業者，或許未來會慢慢轉向AMD。

業者分析，未來將是AMD跟NVIDIA對決的時刻，雖然Intel處理器過去憑藉優勢跟GPU搭配在AI伺服器有一席之地，但現在供應不順，且產品開發時程落後對手AMD約一年，未來Intel要追趕，但AMD也會加快發展，故未來可能會維持一段時間平行距離，不過供應鏈也傳出INTEL處理器9月供應將抒解，後續能否搶回陣地仍可觀察。

廣達接獲Meta的Arm機櫃大單 4夥伴整軍出發

而今年最值得關注新加入者，就是Arm推出伺服器晶片AGI，並第一波讓四家業者參與開發Arm伺服器，分別是美超微、廣達、永擎、聯想，Arm目前已有第一代晶片代號「Phoenix」，而下一代「Venom」預計將登場，目前已有META率先表示有興趣。

業者指出，Arm主打免配備GPU就有足夠的推論能力，在搭配自身演算法下，可以在影像處理或影音串流上有很好的效果，四大CSP業者將會試用，但二線CSP業者或白牌業者將更有興趣，尤其在影音社群或電競遊戲類型應用有突出表現。

業者指出，Meta已在開發第二代Venom客製化機種，將由廣達負責，主因是雙方在第一代就已有合作經驗，而Arm因為沒有將規格完全鎖死，給予硬體廠商相當的商業彈性，也成為硬體業者有意願合作關鍵。

業者指出，Arm還是一家IP公司，今年下半為推廣期，未來能否成長爆發關鍵在於2027年，而軟體應用是否成熟是關鍵，過去使用這類非X86架構的「痛苦指數」太高，因為使用者必須要具備足夠的能力去開發相關的軟體資源，才有辦法對接到現有的應用軟體，未來成熟的軟體生態系將是Arm揮軍成敗關鍵。

神達與AMD宣布合作CPU伺服器。王郁倫攝影
神達與AMD宣布合作CPU伺服器。王郁倫攝影

美超微展出Arm伺服器。王郁倫攝影
美超微展出Arm伺服器。王郁倫攝影

緯穎展示有蘇姿丰簽名的Helios機櫃。王郁倫攝影
緯穎展示有蘇姿丰簽名的Helios機櫃。王郁倫攝影

美超微跟緯穎是兩家唯二展出Helios平台的伺服器大廠。王郁倫攝影
美超微跟緯穎是兩家唯二展出Helios平台的伺服器大廠。王郁倫攝影

永擎展出Arm伺服器。王郁倫攝影
永擎展出Arm伺服器。王郁倫攝影

NVIDIA 廣達 Arm

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