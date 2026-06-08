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輝達攜手南韓 SK、NAVER 及斗山推動 AI 資料中心建設 鴻海有望受惠

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

外電報導，輝達（NVIDIA）8日宣布與韓國SK海力士、NAVER及斗山集團達成合作，將在韓國推動AI資料中心建設，並擴大採用輝達技術。鴻海（2317）上周才宣布與韓國SK集團結盟，將在AI伺服器、AI資料中心，以及能源解決方案等領域合作，鴻海可望受惠。

外電指出，這是輝達執行長黃仁勳訪韓行程中的核心成果，也使韓國從AI記憶體供應基地，進一步升級為AI雲端、實體AI與機器人應用的重要戰略據點。SK海力士與輝達簽署多年期技術合作協議，將共同推進全球AI資料中心所需的下一代記憶體方案。

黃仁勳表示，輝達每年已向SK海力士採購價值數十億美元的晶片，今年採購規模還將大幅增加；雙方協議期限將超過兩年，且具備持續續約能力。他強調，SK海力士將繼續是輝達最大的合作夥伴，雙方已鎖定長期協議，合作範圍也由AI超級電腦擴展至CPU、PC與機器人領域。

SK集團旗下SK電信則將採用輝達技術，在韓國建設GW級AI雲端，首座AI數據中心預計2027年上線。NAVER也將與輝達合作建設AI數據中心，強化韓國本土網路平台與AI服務基礎設施。斗山除將採用輝達實體AI技術外，預期其能源解決方案可用於輝達資料中心平台；斗山本身正發展機器人業務，並供應輝達Blackwell晶片的相關材料，使合作具備AI硬體、能源與機器人應用三重連結。

至於鴻海董事長劉揚偉上周於台北會見韓國SK集團會長崔泰源，雙方就全球AI產業發展進行探討，包括AI伺服器、AI資料中心及能源解決方案等領域的合作，以深化新世代AI基礎設施的競爭力。

鴻海將發揮在AI伺服器垂直整合、機櫃級系統整合、先進散熱技術及AI資料中心解決方案優勢，攜手合作夥伴共同推動新世代AI基礎設施的發展。憑藉領先業界的技術實力，SK集團正加速開發建構AI時代核心基礎設施所需的關鍵技術。未來，SK將持續透過下一代AI記憶體技術創新，進一步強化其在全球市場的技術競爭力。

此外，鴻海與SK集團亦針對機器人、能源管理與電池技術等領域進行交流，期待結合SK集團在能源與關鍵技術領域的深厚基礎，以及鴻海在全球製造、系統整合與AI應用場域優勢，共同探索未來合作機會。

輝達 鴻海 黃仁勳

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