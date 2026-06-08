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InnoVEX 2026吸引超過4.4萬海內外專業人士到場 年增三成

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
InnoVEX 2026新創競賽得獎團隊合影。圖／TCA提供
InnoVEX 2026新創競賽得獎團隊合影。圖／TCA提供

以「Innovation Hub of Asia」為定位，與 COMPUTEX TAIPEI 同期辦理，亞洲規模最大指標科技新創展會 InnoVEX於6月5日落幕。主辦單位之一 TCA（台北市電腦公會）表示，InnoVEX 2026 展出規模再創歷史新高，來自 23 個國家與地區、近 500 家海內外新創團隊共同與會。

TCA表示，這次聚集包括國家館（包括澳洲、加拿大、捷克、法國、以色列、義大利、日本、韓國、泰國等9國）、政府專案計畫及獎項獲獎團隊（包括經濟部產發署、經濟部中企署、經濟部技術司、數位發展部數產署、國科會 IC Taiwan Grand Challenge 等單位）、產學合作成果、地方政府新創專館、國內外新創加速器等五大類主題館，展出包括 AI 創新、醫療科技、半導體應用、次世代娛樂、機器人科技、智慧移動與先進通訊等熱門「NEXT AI」科技應用與前瞻技術，並在為期四天的展覽中，共吸引44,038 名海內外專業人士到場參與，較去年成長30%。

TCA指出，總競賽價值超過 18 萬美元的InnoVEX 2026新創競賽（Pitch Contest），在經過激烈比賽評選之後，KPMG 聯合贊助，總價值 4 萬美元的 InnoVEX 新創競賽 Grand Prize 首獎，由來自美國RLWRLD - RLDX-1（Physical AI Robot Foundation Model）獲得；專屬早期新創的 Future Star Award 未來之星獎（KPMG 獨家贊助），則由 Quantum NIL Corporation 分子尼奧科技股份有限公司獲得。

RLWRLD 是一家實體 AI （Physical AI）公司，專注於開發機器人基礎模型（Robot Foundation Model，RFM）與軟體系統，旨在整合真實環境中的感知、推理與控制能力。有別於以網路資料進行訓練的 AI，RLWRLD 致力於建構「真實世界智能」，以自動化製造、物流及服務產業中的複雜實體任務。RLWRLD 並非以通用型機器人技術的展示為目標，而是優先提供可實際部署的解決方案—特別是高精度五指靈巧操作技術，以及能夠在實際工業環境中穩定運行的可靠自動化系統。

TCA 表示，每年舉辦的多重主題 InnoVEX 論壇，也是 InnoVEX 展會平台的重要特色之一，今年InnoVEX論壇聚焦AI 科技、商業開發、創投趨勢到晶片創新等多種新創熱門議題，並邀請美國亞利桑那州商務局、NVIDIA、Canva、LinkedIn、StarFab、台灣美光、佳必琪、亞馬遜全球開店、台灣萊雅、創新工業技術移轉公司（ITIC）等超過80位講者進行專題分享。

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