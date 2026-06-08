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三星推新款AI智慧新品 衝刺台灣顯示器市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

三星今日宣布在台推出2026年全新AI智慧顯示器完整陣容，包括最新Micro RGB智慧顯示器，以微米級控光與RGB三原色獨立背光源，結合Micro RGB AI Pro超能處理器每秒8兆次即時運算，精準還原真實原色；OLED智慧顯示器全系列升級抗反光真星黑面板，有效降低環境光干擾，帶來更深邃的觀影體驗。隨著國際級運動賽事即將接連登場，螢幕就要大尺寸才過癮，今年Micro RGB、Neo QLED、Mini LED等系列均推出100吋尺寸選擇，輕鬆坐擁震撼視野。此外，設計生活系列與Soundbar亦迎來嶄新美學陣容，妝點多元生活空間與型態，盡享居家娛樂視聽。

台灣三星電子總經理梁準原表示，「科技的價值，在於將技術轉化為改變生活的力量。今年，我們以『Your Companion to AI Living』為願景，從影像、音效到個人化應用，打造更直覺、沉浸的AI日常。我們引進最前瞻的創新顯示技術－Micro RGB與一系列最先進的顯示器及Soundbar陣容，期望讓台灣消費者擁有最個人化的無縫體驗。未來，我們也將持續深度整合One Samsung生態圈，並透過Knox確保用戶資訊安全無虞，引領消費者邁向更具意義的AI全新篇章」。

全球首創Micro RGB AI超微控光技術 再現畫面100% 絕對原色

三星領先業界首創Micro RGB技術，專為著重細節的色彩鑑賞家量身打造，帶來前所未有的視覺震撼。100微米以下、比A4紙還薄的微米級RGB獨立背光，從源頭降低色彩暈散；並透過Micro RGB AI Pro超能處理器進行每秒8兆次運算，即時調整色彩、對比與深度，實現100% BT.2020色域覆蓋，背光源更細緻緊密，也讓像素之間過渡更平滑，賦予影像景深，展現宛如真實世界的生動色彩。此外，旗艦款R95H不僅色彩表現優異，黑色表現亦深邃透徹，搭配三星獨家抗反光真星黑面板，有效降低光線干擾，即使白天在明亮環境觀賞，視覺體驗絲毫不打折扣。

TrendForce集邦科技資深研究副總經理邱宇彬指出，觀察智慧顯示器消費市場，在解析度等外顯規格發展已臻成熟之際，對比度與色彩飽和度的高規格要求，將成為終端消費者追求完美視聽體驗的主流趨勢。Micro RGB不論在色彩、亮度表現均屬上乘之作，突破Mini LED背光產品的規格極限，其品控、封裝、散熱、驅動運算等技術要求嚴苛，更意味著品牌須具備精湛的製造工藝與實力，方能成功量產帶入大眾消費市場。展望未來，隨著Micro RGB元年正式開啟，可望進一步帶動高階顯示技術升級與市場需求，預估2030年Micro RGB全球出貨量將突破1,000萬台，為智慧顯示產業開啟下一波成長動能。

三星 顯示器

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