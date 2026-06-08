SK Telecom與輝達攜手打造人工智慧基礎設施 協助南韓AI創新

輝達NVIDIA 和 SK Telecom 宣布，SK Telecom 計畫在南韓使用NVIDIA DSX平台建立千兆瓦級AI雲，首個AI工廠將於 2027 年上線。

AI雲是由AI工廠組成的大規模AI基礎設施，這些工廠利用資料製造代幣（智慧的基本建置模組）。與提供通用雲端服務的傳統大型供應商不同，AI雲專注於基於GPU的雲端運算，專門針對訓練、推理和智能體AI等AI工作負載進行客製化。

SK Telecom 的 AI 雲端將基於 NVIDIA DSX 全端參考架構（包括軟體、硬體和營運）構建，以最高的能源效率生產成本最低的代幣。

SK Telecom 的 AI 雲端將為韓國各地的公司和行業提供包括自主、實體和企業級 AI 服務在內的訓練、推理和代理工作負載支持，併計劃擴展到更大的亞洲地區。

該舉措體現了韓國作為全球最先進的人工智慧產業經濟體之一的地位。韓國企業在電信、記憶體、半導體、製造、機器人、行動旅行和消費性技術等領域處於領先地位——在這些產業中，人工智慧正從研究實驗室和聊天機器人走向安全、生產級的部署。

「電信網路正在成為國家人工智慧基礎設施，」英偉達創辦人兼執行長黃仁勳表示。 「它們連接著人、企業、設備和機器——現在，它們還可以成為新型人工智能雲的骨幹。借助英偉達DSX，SK Telecom可以大規模構建韓國的人工智能雲，並將智能體、企業級人工智能和物理人工智能帶給驅動韓國乃至全球發展的各行各業。”

SK集團董事長崔泰元表示：“透過與NVIDIA的緊密合作，我們現在已經獲得了從晶片到數據中心運營的全棧式人工智能基礎設施能力。我們將與NVIDIA攜手應對GPU、內存和能源方面的挑戰，成為引領亞洲人工智能生態系統發展的領先人工智能工廠。”

SK Telecom AI Cloud 將為各行各業和企業擴展智慧體和實體 AI 規模。隨著 AI 運算的加速成長，新的 SK Telecom AI Cloud 旨在滿足日益增長的 AI 基礎設施需求。

這項新的基礎設施建立在SK Telecom在實體人工智慧和智慧體人工智慧開發領域的領先地位之上。在上週的GTC台北大會上，SK Telecom宣布了其最新成果，即利用NVIDIA Omniverse ™庫將數位孿生技術應用於SK海力士半導體晶圓廠，從而優化該技術以適應複雜的大規模製造環境。