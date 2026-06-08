輝達和SK海力士宣布建立多年技術合作 推進記憶體技術發展

輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳訪同樣掀起旋風，在其訪韓行程，率先針對南韓記憶體大廠和 SK 海力士 (SK hynix) 宣布達成一項多年技術合作協議，即導入AI人工智慧推進下一代記憶體技術的發展，助力全球人工智慧工廠的建設，並加速半導體設計和製造。

輝達的官網表示，該協議建立在雙方多年來的深度合作研發基礎之上，雙方的合作成果已應用於全球一些最先進的人工智慧運算平台。同時這項多年期協議目的是要保障輝達先進記憶體的供應，以滿足其不斷延長的開發週期。

黃仁勳表示，「人工智慧工廠是下一輪工業革命的引擎，而先進的記憶體技術對其性能至關重要」。 黃仁勳進一步說，SK海力士一直是輝達的卓越合作夥伴，在為輝達人工智能計算平台提供先進內存技術方面發揮著核心作用。「我們將攜手開發面向人工智能工廠的下一代內存，並支持人工智能基礎設施在全球範圍內的加速擴張——從前沿模型訓練到智能體人工智能和物理人工智能」。

SK集團董事長崔泰元表示，SK海力士和輝達多年來一直致力於此，此次合作體現了雙方合作的深度。我們將共同開發面向人工智能工廠的下一代存儲器，並將人工智能應用於半導體的設計和製造——這項工作將塑造人工智能基礎設施的未來。

隨著人工智慧工廠在全球範圍內規模化發展，這項戰略合作將確保記憶體供應能夠與輝達的基礎設施路線圖以及全球人工智慧基礎設施的持續建設保持同步。

雙方聲明表示，透過此次合作，SK海力士將拓展至輝達正在創建的新市場——涵蓋人工智慧基礎設施、個人人工智慧和實體人工智慧——共同開發用於輝達Vera Rubin人工智慧超級電腦、輝達Vera CPU、輝達RTX Spark PC以及輝達Jetson Thor機器人運算平台的記憶體。

SK海力士也利用NVIDIA CUDA-X庫和 AI技術加速半導體仿真，包括技術電腦輔助設計和計算光刻工作流程。

SK海力士正在推動晶圓廠數位孿生技術的發展，以此作為自主晶圓廠營運的基礎。團隊可以利用場景最佳化技術、NVIDIA Omniverse庫和OpenUSD管線，建構3D工廠場景，用於視覺化、模擬和優化複雜的半導體製造環境。

這些數位孿生體還可以支援營運優化，包括使用開源的、GPU加速的NVIDIA cuOpt 決策優化引擎和NVIDIA Metropolis平台來移動自主移動機器人和其他晶圓廠資產。