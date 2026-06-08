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展碁攜手 CyberPower 推出不斷電系統
在AI應用快速發展帶動下，資料中心、高效能運算（HPC）電力需求持續攀升。展碁國際（6776）看好不斷電系統（Uninterruptible Power Supply, UPS）市場成長動能，將引進旗下代理品牌CyberPower推出「GX150CM2」不斷電系統，為使用者帶來穩定持久的電力體驗，於8日在電商平台PChome 24h購物獨家首賣，積極布局高階電競、專業工作站與中小企業市場。
隨著AI伺服器與高效能運算設備普及，不斷電系統已由傳統備援設備躍升為關鍵基礎設施。企業端對資料安全與營運穩定性的要求持續提升；消費端方面，高階電競玩家對供電穩定與設備保護需求亦同步增加，帶動中高階不斷電系統市場成長。CyberPower GX150CM2具備純正弦波輸出與自動穩壓（AVR）等核心功能，可有效保護高階硬體設備，滿足多元應用需求。
展碁國際全面整合AI、資安、雲端與電力保護解決方案，致力協助企業建構安全、高效且穩定的數位工作環境。此次展碁攜手CyberPower進一步完善高效能設備周邊產品布局，未來將結合電商通路與行銷整合服務能力加速市場拓展，滿足電競與企業需求，為營運增添新的成長動能。
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