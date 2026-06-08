資安院與微軟簽定合作備忘錄 強化台灣整體資安整備與韌性

為強化台灣整體資安整備與數位韌性，國家資通安全研究院與台灣微軟8日簽訂合作備忘錄（MOU），由資安院院長林盈達與微軟全球公共事務北亞區負責人 Marcus Bartley Johns 代表雙方出席，並邀請數位發展部次長楊佳玲共同見證；資安院李德財董事長與資安署蔡福隆署長也出席今天儀式。雙方將聚焦資安威脅情資、AI 賦能的資安防禦與關鍵基礎設施韌性、零信任（Zero Trust）架構提升等內容，透過資安院與國際大廠之公私協力深化合作，打造更具前瞻性並與國際接軌的資安防護體系。

台灣位居全球科技供應鏈關鍵樞紐，為亞太地區資安威脅行動的主要目標之一。根據《Microsoft 數位防禦報告 2025》（Microsoft Digital Defense Report 2025）指出，台灣受到國家／地區級威脅活動數量更居亞太區之首。面對 AI 帶來日益複雜且頻繁的資安挑戰，資安院作為政府資安能力、應用與政策的重要推手，結合微軟豐沛的資安資源與全球深厚經驗，透過國際威脅情資共享、前瞻技術資源導入與實戰應變經驗交流，能協助台灣即時掌握新興攻擊態勢、提升跨部門聯防與應變效率，進一步強化政府機關與關鍵基礎設施的完整防護韌性，全面深化數位安全治理。

數位發展部楊佳玲次長則指出：「資安是數位發展部施政的核心優先項目之一，攻擊者藉由生成式 AI 大幅壓低發動複雜攻擊的門檻，政府必須以同等甚至更快的速度建立防護能量。數發部鼓勵資安院與國際大廠合作，加速並深化 AI 導入進程，將 AI 資安防禦實戰能量導入台灣，也與數位發展部推動跨部會資安整合的施政方向高度契合。」

國家資通安全研究院林盈達院長表示：「面對日益複雜的資安威脅態勢，單靠傳統防禦思維已不足夠。資安院持續投入威脅獵捕與異常行為偵測技術研發，並積極推進相關防禦架構在政府機關的落地驗證。透過與微軟的合作，全球最前線的威脅情資網絡得以引入台灣，讓台灣具備主動偵測、快速應變與持續韌性的前瞻資安實力。」

微軟全球公共事務北亞區負責人 Marcus Bartley Johns 表示：「台灣在全球科技產業中扮演關鍵角色，其資安韌性對全球供應鏈具有舉足輕重的影響。繼微軟其他政府的合作案例，我們很高興在台灣透過國安會的政策指導，由資安院與微軟一起落實，將全球資安實務經驗、AI 防護技術與資源、威脅情資網路加以整合。透過國際協作與在地實踐，期待與資安院共同強化台灣整體數位防護能力。」

合作備忘錄的內容以強化台灣整體資安整備與韌性為主軸，聚焦數個核心面向。在技術方面將採試點（pilot）模式，以階段性、可擴展的推動策略，從小規模驗證逐步拓展應用。雙方將透過可信賴的分享機制深化對資安威脅情資的合作，包括建立安全、封閉的協作管道，並納入相關政府利害關係人，共同提升威脅偵測與防禦修補效率。微軟也將協助大規模提升零信任架構，涵蓋整備度評估、雲端與地端（on-premises）環境的基準建立與演練。此外，亦將藉由 AI 賦能的資安防禦力，進一步強化威脅獵捕、異常偵測、復原／故障切換（failover）的演練，全面提升基礎設施資安防禦韌性。

藉由此次合作，資安院與台灣微軟期待能共同打造安全且可信賴的數位環境，奠定台灣在全球數位轉型與 AI 時代下的關鍵資安基石，全面提升競爭力與國際信任度。未來雙方亦將持續深化合作，推動資安治理與數位韌性接軌國際標準，透過長期技術交流與實戰經驗共享，進一步完善國家級資安防護體系的韌性架構與前瞻布局，打造具韌性與安全信任基礎的智慧島嶼。