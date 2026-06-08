整合情報與資安 數發部與微軟簽MOU

數發部與微軟合作，用AI加強資安防護！資安院與台灣微軟8日簽訂合作備忘錄(MOU)，將聚焦資安威脅情資等合作。微軟指出，公司每天可搜尋1百兆筆資安訊號，將結合微軟的全球威脅情資網絡，以及政府掌握的在地情資，運用多模態與多代理人技術，提升防禦攻擊的效率。

微軟全球公共事務北亞區負責人Marcus指出，微軟每天可蒐集超過100兆筆資安訊號，而台灣政府與資安院也掌握重要的國安相關資訊，未來將透過工具與專業能力整合情資，提升防護能量。同時微軟也正測試運用「多代理人」與「多模型」架構，進一步強化資安防護能力。

資安院院長林盈達表示，未來將聚焦三大技術合作，零信任、AI代理管理以及強化AI在關鍵基礎設施的防護。面對日益複雜的資安威脅態勢，林盈達強調，單靠傳統防禦思維已不足夠，透過與微軟的合作，威脅情資網絡得以引入台灣，提升台灣主動偵測、快速應變及持續強化資安韌性的能力。

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