台積電市值翻倍衝全球第9 台灣前百企業市值躍至第4名

受惠AI浪潮與半導體需求持續升溫，台積電市值一年內翻倍成長，不僅首度躋身全球「兆美元俱樂部」，更帶動台灣在全球百大企業市值排名中大幅躍升。根據PwC發布的「2026全球市值百大企業排名分析報告」，截至今年3月底，台積電市值達1.427兆美元，年增101%，排名從全球第12名升至第9名，成為全球前十大市值企業之一；台灣也因此從去年的全球第7名躍升至第4名，僅次於美國、中國大陸及沙烏地阿拉伯。

PwC統計顯示，全球百大企業總市值已達51.8兆美元，較去年大增22%，創下歷史新高。其中台積電是全球前十大企業中市值增幅最高的公司，一年內市值由7090億美元暴增至1.427兆美元，成長幅度高達101%。

報告指出，台灣雖然僅有台積電一家公司擠進全球百大企業榜單，但憑藉其驚人的市值成長幅度，仍成功推升台灣整體排名。若以全球前五大市值國家來看，台灣市值成長率居冠，超越美國、中國大陸與沙烏地阿拉伯等主要經濟體。

全球企業排名方面，今年由輝達（NVIDIA）以4.237兆美元市值超越蘋果（Apple），首度登上全球市值王寶座。前十大企業依序為輝達、蘋果、Alphabet、微軟、亞馬遜、沙烏地阿拉伯石油公司、博通、Meta、台積電及特斯拉。

值得注意的是，過去一年除台積電外，博通也成功跨越1兆美元市值門檻。全球百大企業中共有11家公司市值成長超過100%，遠高於前一年的2家。其中受惠高頻寬記憶體（HBM）需求爆發，南韓SK海力士市值年增317%，排名第一；美光科技則以292%的增幅居次。

從產業別觀察，資訊科技仍是全球市值最大的產業，總市值達18.69兆美元，年增34%。不過市場資金流向也出現變化。PwC指出，近期地緣政治風險升高，加上部分資金自軟體產業撤出，帶動市場出現「HALO（Heavy Asset Low Obsolescence，重資產、低汰換）」趨勢，資金重新流向工業、能源及原物料等實體資產產業。

相較之下，系統軟體與應用軟體產業市值分別衰退23%及25%，成為表現最弱的兩大類別；原物料及工業類股則分別成長84%與42%，成為今年最大黑馬。

PwC Taiwan市場長林一帆表示，台積電市值翻倍不僅讓企業本身進入全球前十大，也直接推升台灣整體市值排名，反映出台灣在全球AI與半導體供應鏈中的關鍵地位。不過他也提醒，台灣市值成長仍高度集中於單一產業，未來若要維持長期競爭力，仍須思考如何提升產業多元性，降低景氣循環對經濟的影響。

此外，若以最新市值變化觀察，截至6月5日止，台積電市值已進一步攀升至1.94兆美元，超越沙烏地阿拉伯石油公司、特斯拉與博通，全球排名已由第9名升至第6名，再度改寫台灣企業在全球資本市場的歷史紀錄。