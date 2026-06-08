如何測試 AI 能力？ 中研院學者分析要找「它」出題

當人工智慧與極端氣候加速重塑世界秩序，未來的世代該如何接招？中央研究院「中研講堂」科普講座今年前進高雄鳳山高中，以「面對未來的提問與選擇」為主軸，結合自然科學與人文思辨，吸引逾500名師生及在地民眾參與。

第一場講座由中研院資訊科學研究所副研究員黃瀚萱主講「AI 也要考試：如何測量大型語言模型(LLM)的能力？」，從大家熟悉的ChatGPT談起，研究人員如何幫AI設計「考卷」，評估大型語言模型的表現。當題目轉向寫詩或說故事等開放性任務時，單一標準答案的評分方式難以適用，轉而發展出「讓AI來當閱卷老師(LLM-as-a-Judge)」的有趣新趨勢。

除了科技衝擊，氣候變遷帶來的極端天氣，也正嚴峻考驗著台灣的農業韌性。第二場講座由中研院農業生物科技研究中心特聘研究員葉國楨主講「氣候變遷與農業的未來：從科技創新看永續農業的可能」。葉國楨表示，面對極端氣候與資源有限的現況，科學家透過生物科技、基因編輯與永續耕作等方式，培育更能適應環境變化的作物。其中，基因編輯能更精準調整作物特性，使農業在產量、環境與市場需求間取得平衡。

第三場講座由中研院人文社會科學研究中心研究員曾國祥主講「你真的自由嗎？——民主社會中的選擇、限制與責任」。曾國祥指出，許多選擇其實並非完全獨立形成，而是受到社會結構、文化期待與權力關係的影響。講座亦談及哲學家漢娜．鄂蘭所提出的「平庸的邪惡」，指出在民主社會中，惡也可能源於人云亦云、隨波逐流與缺乏批判反思能力。曾國祥強調，自由不只是權利的擁有，更是一種需要不斷追問、反思與承擔的實踐。

中研院自2018年起舉辦「中研講堂」，至今已走訪全台15個縣市，把研究帶出研究室，與各地學生和民眾面對面交流。中研院副秘書長林怡君指出，學者的研究工作是對世界提問、找方法、追求真理的過程，這些好奇最初常起源於日常生活所需，或是對未來的想像。期許同學們持續思辨，把想像的未來打造出來。