全球百大企業排名調查：台積電市值翻倍 躍居第9名

資誠（PwC Taiwan）發布全球百大企業排名報告，截至今年3月底，台積電從第12名擠進第9名，市值年增率超過1倍，也是唯一入榜的台灣企業。若用區域別觀察，受惠於台積電市值大幅提升，台灣在全球百大企業市值占比排名，也由去年的第7名升至今年第4名。

PwC於5月發布「2026全球市值百大企業排名分析報告」，統計至2026年3月31日全球百大企業的市值，並分析過去1年各企業及市場的市值排名與變化。

報告指出，全球百大企業總市值創下51.8兆美元歷史新高，過去1年增加9.211兆美元，年增率達22%，遠高於前一年7%的成長率。

報告說明，受惠於全球AI浪潮以及半導體需求持續增溫，輝達（NVIDIA）市值首次超越蘋果（Apple），以4.237兆美元登上全球市值最大寶座；台積電（TSMC）市值翻倍，達到1.427兆美元、擠進「兆元俱樂部」，排名躍升至第9名，較去年進步3名，同時市值年增101%亦為前10大企業最高。

整體而言，前10大企業依序為，輝達、蘋果、Google母公司Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、沙烏地阿拉伯石油公司（SaudiAramco）、博通（Broadcom）、臉書母公司Meta、台積電、特斯拉（Tesla）。

若細看各個地區表現，美國入榜企業市值攀升至38.76兆美元，年增24%，占全球百大企業總市值的75%，美國在百大企業市值加總，排名居冠。

台灣表現，受惠於唯一擠進百大公司的台積電帶動下，台灣在百大企業市值排名，由去年第7名上升至今年第4名，僅落後於美國、中國大陸與沙烏地阿拉伯，市值成長率（101%）在前5大國家中高居第1。

PwC Taiwan市場長林一帆分析，台積電在AI與半導體需求驅動下市值翻倍，不僅推升自身排名進入全球前10，也直接拉動台灣整體市值排名躍升至全球第4，反映出台灣在全球科技供應鏈不可或缺的關鍵地位。

不過，林一帆進一步表示，對台灣而言，這既是機會也是挑戰，機會在於半導體與AI供應鏈仍屬核心受惠產業，但挑戰在於長期市值成長動能可能受限於單一產業景氣循環波動，未來應思考如何擴大產業結構多元性，以厚植經濟韌性，開創下一波成長新局。

報告也觀察到，資訊科技產業在全球百大仍占主導地位，市值年增34%，達到18.69兆美元，有5家公司成為百大企業名單的新成員，其中半導體與硬體產業表現最為出色，包括美光科技、科林研發（LamResearch）、應用材料等。

相較而言，報告點出金融產業成長放緩，近1年成長僅6%，遠低於2025年的39%成長。主因為各國央行在2025年相繼降息，壓縮金融業獲利空間，以及近年地緣政治不確定性，共同抑制市場情緒

此外，報告提到，原物料與工業領域是今年亮點之一，市值分別年增84%與42%，是成長幅度較大的產業。受惠於近期地緣政治事件與資金從軟體公司撤出的雙重效應，市場偏好呈現「重資產、低汰換」（Heavy Asset Low Obsolescence, HALO）的趨勢，包括電氣設備與機械製造商奇異維諾瓦（GE Vernova）、開拓重工（Caterpillar） 、金屬與礦業公司必和必拓集團 （BHP Group）均有顯著市值成長。