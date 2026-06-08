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聯合國：AI用水量將超過全人類飲水量
AI也要爭奪水資源！聯合國環境研究指出，AI數據中心為了維持運算與降溫，預計到2030年將耗費高達9.3兆公升的水資源，甚至超越全球人口的飲水需求。專家呼籲，相關企業應提升資訊透明度，而用戶可採取永續性的數位操作習慣，以減輕AI對環境造成的巨大壓力。
AI消耗大量水資源
《ScienceAlert》報導，根據聯合國環境報告指出，AI的快速發展正在對地球資源造成沉重負擔，雖然技術進步提升了運作效率，但成本降低反而可能誘發更大量的需求，並導致電力、土地與水資源的消耗大幅增加。未來，AI所消耗的淡水可能超過全人類的飲用總量，並產生龐大的碳足跡。
報告呼籲，各國應建立透明的揭發機制與問責制度，以確保數位轉型不以犧牲自然生態為代價。然而，目前多數AI基礎設施集中於少數強權，這也加深了全球數位不平等與環境負擔分配不均的問題。
永續性數位策略
《地球報》報導，隨著生成式技術普及，AI數據中心對電力、土地及冷卻用水的需求大幅飆升，預計到2030年的水資源消耗量將達到9.3兆公升。這項龐大的能源支出不僅產生巨量碳排放與電子廢棄物，其電力消耗規模在未來甚至可能超越多數國家的年度用量。
因此，除了企業應提升資訊透明度，專家也建議用戶採取更具永續性的數位操作習慣，例如：人們可以透過選擇低足跡的任務、優化提問與互動方式，以及提高環境意識與管理等方式，協助減輕AI對環境造成的巨大壓力。
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