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博通訂單未再擴大 野村：台廠有望迎市占率提升契機
晶片大廠博通（Broadcom, BRCM）財報表現未能帶來市場驚喜，也進一步壓抑投資信心，拖累整體市場表現。野村台股投資團隊強調，整體市場基本面仍然穩固，這次回檔不至於引發企業獲利預估下修。相反地，當博通部分大型企業未能取得更多訂單時，其他公司反而可能迎來市占率提升的機會。
野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，美國股市上周五（5）日出現明顯回檔，主要受到最新經濟數據與企業財報影響。最新公布的非農就業數據優於市場預期，使投資人對美國聯準會（Fed）可能再度升息的疑慮升溫。
姚郁如針對近期市場震盪，提供野村台股投資團隊經過討論後提出最新觀察與策略方向：
首先，市場在過去一段時間已處於相對高檔水位，資金高度集中於AI相關族群。在升息預期升溫的情況下，部分投資人選擇獲利了結，使股市短線出現壓回；
其次，儘管市場出現波動，但整體基本面並未改變，全球經濟維持穩健表現。因此，對於具備成長潛力與長期展望良好的企業，投資團隊仍維持既有的成長預測與評價；
第三，市場對於升息的討論其實已持續一段時間。即便未來年底前出現升息情況，預期對台灣市場整體成長動能影響有限，主要因台股企業獲利成長幅度預估仍顯著優於其他市場；
第四，隨著市場在過去一年持續創高，適度修正屬於合理現象。關鍵在於經濟成長與企業獲利展望是否偏離原先預期。就目前觀察，相關基本面並未出現明顯改變。不過，在短期情緒轉為保守的情況下，現金流較弱、本益比偏高及槓桿較高的企業，可能承受較大修正壓力；
野村投信表示，在投資策略方面，仍將以「選股」為核心，建議投資人可在市場拉回之際，逢低布局具備成長性且評價相對合理的優質個股，以掌握長期投資機會。
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