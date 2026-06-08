快訊

法網／五盤大戰登頂 澤瑞夫終結30年等待奪生涯大滿貫首冠

伊朗4波飛彈攻擊以色列…川普急喊夠了 警告內唐亞胡別報復

梅雨滯留鋒面來了！今起一周防致災性大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

Apple WWDC26周二登場 全新Siri與AI生態系大逆襲亮點搶先看

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple年度全球開發者大會WWDC26將於台灣時間6月9日凌晨1點會盛大揭開序幕。圖／Apple提供
Apple年度全球開發者大會WWDC26將於台灣時間6月9日凌晨1點會盛大揭開序幕。圖／Apple提供

再過不到24小時，Apple年度全球開發者大會WWDC26即將由眾所期待的Keynote發表會盛大揭開序幕，這場科技界年度盛事將於台灣時間6月9日凌晨1點，透過蘋果官網、Apple TV app及Apple YouTube等平台進行全球直播。由於這是執行長Tim Cook 9月交棒給John Ternus前的最後一場WWDC演講，更讓全球果粉與開發者相當期待此次大會將推出哪些精彩內容。

今年大會的重點將是Apple Intelligence與Siri的全面蛻變。根據外媒預測，被延遲許久的智慧助理「Siri 2.0」將在作業系統中迎來全面進化，轉型為具備大型語言模型能力的AI助理。新版Siri預計將展現個人情境感知與螢幕內容理解兩大關鍵實力，不僅能回溯用戶過往的對話內容，還能直接讀取螢幕畫面並執行跨應用程式的複雜指令。市場更盛傳，Apple深化與Google的合作，為Siri導入高達1.2兆參數規模的客製化Gemini多模態模型，全面迎戰行動AI市場。

除了底層大改版，外媒也在發表前夕指出，Siri今年將首度推出獨立的應用程式，並在喚醒時改由動態島跳出深色調的全新視覺特效。iOS 27更傳出會在螢幕正上方中央導入「Search or Ask」的全新多功能介面，甚至破天荒推出擴充功能系統，允許使用者在Apple Intelligence、ChatGPT、Gemini與Claude等外部AI模型之間自由切換，展現前所未有的開放風格。

因應Apple Intelligence與Siri的進化，新一代作業系統iOS 27、watchOS 27、iPadOS 27、macOS 27、tvOS 27，以及visionOS 27都將導入更多與AI功能整合的設計。在視覺美學上，Liquid Glass介面風格今年則走精緻化修正路線，應該不會有太大的結構性改變。

雖然WWDC大會發表以軟體為重，但近日外媒也有不少傳言表示這次發表會也會推出硬體產品，包括搭載M5晶片家族的Mac Studio、Mac mini與iMac等桌上型電腦有望首度亮相。另外，配備A17 Pro晶片的全新Apple TV 4K、以及升級新一代晶片的HomePod mini也傳出已在倉庫待命，準備配合全新的Siri智慧客廳中樞系統同步登場。如果傳言成真，今年的發表會肯定相當精彩，果粉們絕對要準時收看！

Apple Siri WWDC

延伸閱讀

WWDC 2026展前預測：iOS 27主打效能求穩 攜手Gemini的全新Siri將成全場焦點

iOS 27將全面重塑iPhone介面 新一代Siri迎來大改版、整合Gemini升級完整AI代理

iOS 27新版Siri迎來史詩級進化！將化身全能聊天機器人 搶先體驗時間曝光

蘋果WWDC 2026倒數計時！iOS 27有什麼變化？外媒列5大新功能：令人期待

相關新聞

Apple WWDC26開發者禮包曝光！滿滿彩蛋藏發表會新功能密碼

Apple WWDC26全球開發者大會即將於台灣時間6月9日凌晨1點以Keynote發表會揭開序幕，預計將揭曉包括新一代作業系統iOS 27、watchOS 27、iPadOS 27、macOS 27、tvOS 27，以及visionOS 27等6大最新作業系統的新功能，可能還會有新硬體驚喜登場。而每年蘋果都會為前來參與盛會的開發者設計一系列周邊紀念品，一起來看看今年又有什麼有趣的新設計！

台版晶片法優惠 五家申請…外界預期台積電仍可望適用

有「台版晶片法」之稱的《產業創新條例》第10條之2已於2023年8月7日實施，今年是第三年申請適用，並已於5月底截止申請，據了解，今年有五家業者遞件申請。外界預期台積電仍可望適用台版晶片法之租稅優惠。

蘋果WWDC來了…外界預期推出Siri 2.0、iOS、macOS 27 台鏈迎商機

蘋果今年開發者大會（WWDC 2026）即將在台灣時間9日凌晨登場，以「All systems glow」口號，展示AI服務整合在硬體內的多項應用。

今年蘋果 WWDC 這一場...得扳回面子

蘋果開發者大會（WWDC 2026）倒數計時，全球果粉均期待新的作業系統與AI功能能讓用戶耳目一新。業界人士認為，蘋果在AI賽道連續落後同業，今年WWDC勢必得扳回一城，否則很可能影響下半年新品銷售表現。

聯電先進封裝打入高通鏈 業界：搭上邊緣 AI 裝置成長列車

AI伺服器與高效能運算（HPC）需求持續升溫，帶動晶片功耗快速向千瓦（kW）等級邁進，供電效率與電源完整性成為半導體新技術戰場，供應鏈透露，聯電近年積極布局的嵌入式深溝槽電容（DTC）技術已成功打入高通供應鏈，相關產品開始出貨，在先進封裝領域再下一城。

嵌入式深溝槽電容技術 解決供電痛點

AI浪潮推升高效能運算（HPC）與AI伺服器需求爆發，晶片效能提升帶動功耗增加，業界預估，下一世代AI加速器功耗將朝千瓦（kW）等級邁進，在先進封裝晶片內提供穩定且高效率的供電能力需求，達到瞬間供電，讓嵌入式深溝槽電容技術受市場高度關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。