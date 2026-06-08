輝達、 Google 攻 PC 華碩、宏碁等品牌廠盼提振下半年市場買氣

PC品牌廠拉開下半年激戰序幕，Google主導的「原生AI PC」Googlebook、輝達（NVIDIA）攜手聯發科（2454）打造的RTX Spark系列新品，將在秋季正式推出。華碩（2357）、宏碁（2353）等品牌廠期盼藉由代理式AI（Agentic AI）及Googlebook深度綁定Gemini等新需求，提振下半年PC市場買氣。

今年上半年，PC市場因通路商及消費者預期漲價，出現提前拉貨現象，業界普遍看淡下半年需求。宏碁董事長陳俊聖日前預期，下半年PC市場成長動能可能比上半年弱，認為輝達、Google新品銷售表現是關鍵。

搭載輝達RTX Spark平台（N1/N1X）筆電預計於今年秋季正式上市，包含微軟（Microsoft）、華碩、戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想、微星（2377）、宏碁與技嘉（2376）等品牌預計將推出相關產品。RTX Spark主打個人智慧代理應用，強調可在本地端執行語言模型與複雜AI任務。

研調機構集邦（TrendForce）看好，隨著輝達發表RTX Spark平台，AI筆電市場有望邁向以Agent與本地端模型運算為核心的新階段，提高AI PC滲透率。

儘管輝達尚未公布價格，業界普遍預估RTX Spark筆電N1與N1X單價都將逾3,000美元（約新台幣9.44萬元），明顯高過傳統消費級筆電，加上主打代理式AI特點，主要客群瞄準專業級消費者。

美系外資預估，RTX Spark筆電出貨量預計目標為上市後12個月內達500萬至1,000萬台。

業界分析，初期RTX Spark鎖定高階市場，品牌PC出貨量不會顯著提升，主要是拉高產品單價，推動PC整體規格升級，以及刺激新需求。

Googlebook主要核心訴求在於綁定生態系，以Android為核心，讓筆電無縫與Android裝置（如手機）互動，其次則是NB與其AI助手Gemini深度綁定。