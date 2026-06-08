快訊

海域對峙… 海巡署7艦艇監控驅離陸船 主權管轄兩岸互喊話

國人最新健保藥品用量統計 超高齡社會「這款藥」用量高達2.4億顆

聽新聞
0:00 / 0:00

今年蘋果 WWDC 這一場...得扳回面子

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

蘋果開發者大會（WWDC 2026）倒數計時，全球果粉均期待新的作業系統與AI功能能讓用戶耳目一新。業界人士認為，蘋果在AI賽道連續落後同業，今年WWDC勢必得扳回一城，否則很可能影響下半年新品銷售表現。

業界人士認為，蘋果目前手握全球超過25億台活躍裝置，龐大的終端產品數量優勢，對於專注發展「邊緣AI」至關重要，但如何有效運用，且轉化為業績，則是蘋果當前最大課題。

事實上，相較於微軟、Google、Meta等科技巨頭每年在AI基礎建設投資上千億美元的規模，蘋果投資力道與規模相對較為保守，且選擇向競爭對手租借算力，在複雜任務推理的應用受到相當程度的受限。

以蘋果Siri為例，當年Siri幾乎可說是智慧手機語音助理的開山始祖，當年推出時也深獲市場青睞。但現在Siri的功能在ChatGPT 、Gemini等各大AI模型面前，可說毫無市場競爭力。

產業人士分析，包括內部開發方向分歧、嚴格的保密文化和部門脫節，加上蘋果先前把研發資金大量投入在自動駕駛，對AI投入相對較保守，均成為蘋果Siri無法與現代生成式AI完美並存的原因。

Meta 微軟 WWDC

延伸閱讀

Anthropic共同創辦人兼總裁坦言訓練模型很燒錢

投顧觀點／台新黃文清 傳產股吸睛

美股重挫壓力來襲 法人：台股明防恐慌殺盤

投顧觀點／富邦陶治瑋 等籌碼換手

相關新聞

台版晶片法優惠 五家申請…外界預期台積電仍可望適用

有「台版晶片法」之稱的《產業創新條例》第10條之2已於2023年8月7日實施，今年是第三年申請適用，並已於5月底截止申請，據了解，今年有五家業者遞件申請。外界預期台積電仍可望適用台版晶片法之租稅優惠。

蘋果WWDC來了…外界預期推出Siri 2.0、iOS、macOS 27 台鏈迎商機

蘋果今年開發者大會（WWDC 2026）即將在台灣時間9日凌晨登場，以「All systems glow」口號，展示AI服務整合在硬體內的多項應用。

今年蘋果 WWDC 這一場...得扳回面子

蘋果開發者大會（WWDC 2026）倒數計時，全球果粉均期待新的作業系統與AI功能能讓用戶耳目一新。業界人士認為，蘋果在AI賽道連續落後同業，今年WWDC勢必得扳回一城，否則很可能影響下半年新品銷售表現。

聯電先進封裝打入高通鏈 業界：搭上邊緣 AI 裝置成長列車

AI伺服器與高效能運算（HPC）需求持續升溫，帶動晶片功耗快速向千瓦（kW）等級邁進，供電效率與電源完整性成為半導體新技術戰場，供應鏈透露，聯電近年積極布局的嵌入式深溝槽電容（DTC）技術已成功打入高通供應鏈，相關產品開始出貨，在先進封裝領域再下一城。

嵌入式深溝槽電容技術 解決供電痛點

AI浪潮推升高效能運算（HPC）與AI伺服器需求爆發，晶片效能提升帶動功耗增加，業界預估，下一世代AI加速器功耗將朝千瓦（kW）等級邁進，在先進封裝晶片內提供穩定且高效率的供電能力需求，達到瞬間供電，讓嵌入式深溝槽電容技術受市場高度關注。

輝達、 Google 攻 PC 華碩、宏碁等品牌廠盼提振下半年市場買氣

PC品牌廠拉開下半年激戰序幕，Google主導的「原生AI PC」Googlebook、輝達（NVIDIA）攜手聯發科打造的RTX Spark系列新品，將在秋季正式推出。華碩、宏碁等品牌廠期盼藉由代理式AI（Agentic AI）及Googlebook深度綁定Gemini等新需求，提振下半年PC市場買氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。