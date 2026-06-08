今年蘋果 WWDC 這一場...得扳回面子

蘋果開發者大會（WWDC 2026）倒數計時，全球果粉均期待新的作業系統與AI功能能讓用戶耳目一新。業界人士認為，蘋果在AI賽道連續落後同業，今年WWDC勢必得扳回一城，否則很可能影響下半年新品銷售表現。

業界人士認為，蘋果目前手握全球超過25億台活躍裝置，龐大的終端產品數量優勢，對於專注發展「邊緣AI」至關重要，但如何有效運用，且轉化為業績，則是蘋果當前最大課題。

事實上，相較於微軟、Google、Meta等科技巨頭每年在AI基礎建設投資上千億美元的規模，蘋果投資力道與規模相對較為保守，且選擇向競爭對手租借算力，在複雜任務推理的應用受到相當程度的受限。

以蘋果Siri為例，當年Siri幾乎可說是智慧手機語音助理的開山始祖，當年推出時也深獲市場青睞。但現在Siri的功能在ChatGPT 、Gemini等各大AI模型面前，可說毫無市場競爭力。

產業人士分析，包括內部開發方向分歧、嚴格的保密文化和部門脫節，加上蘋果先前把研發資金大量投入在自動駕駛，對AI投入相對較保守，均成為蘋果Siri無法與現代生成式AI完美並存的原因。