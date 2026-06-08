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蘋果WWDC來了…外界預期推出Siri 2.0、iOS、macOS 27 台鏈迎商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
蘋果今年開發者大會（WWDC 2026）即將在台灣時間9日凌晨登場，以「All systems glow」口號，展示AI服務整合在硬體內的多項應用。（路透）
蘋果今年開發者大會（WWDC 2026）即將在台灣時間9日凌晨登場，以「All systems glow」口號，展示AI服務整合在硬體內的多項應用。（路透）

蘋果今年開發者大會（WWDC 2026）即將在台灣時間9日凌晨登場，以「All systems glow」口號，展示AI服務整合在硬體內的多項應用。

外界預期蘋果將推出Siri 2.0、iOS 27、macOS 27等系統和應用，透過導入AI，提升硬體規格門檻，加速舊機汰換速度，為9月新品發表會暖身。市場預期，包括鴻海（2317）、大立光（3008）、台積電（2330）、穩懋（3105）、晶技（3042）等台鏈將迎接新一波商機。

外電指出，蘋果今年WWDC重點是持續擴充其人工智慧「Apple Intelligence」的核心功能，將深度整合AI運算，對裝置的晶片性能有更高的要求，勢必有舊機種將因無法支援新系統，逐漸淡出市場，加速新品正向循環。

市場認為，蘋果今年WWDC即將發表的iOS 27預計將迎來有史以來最徹底的變革，包括整合ChatGPT、Gemini與Claude等第三方AI模型；備受矚目的新版AI助理Siri 2.0，將以Google的Gemini技術為底層架構，全面驅動一系列現代化AI功能。

針對新版Siri功能，目前預測升級內容包含新版Siri將有專屬App，有更具對話感的互動介面，並深度整合動態島（Dynamic Island）設計，能提供與其他AI軟體分庭抗體的全球知識儲備量。

業界人士表示，按照過往WWDC慣例，發布新作業系統或更新後，將停止支援部分舊機種，達到汰除舊機、加速新機銷售的目的。市場傳出，包括iPhone 11/Pro/Pro Max以及第2代iPhone SE等機型，可能將無法升級至iOS 27。這些搭載A13仿生晶片的行動裝置即將陸續退役，iPhone 12系列以及後續產品則有望再戰。

業界人士進一步分析，對蘋果來說，用戶大規模升級潮有助於營收、獲利雙雙提升；而對供應鏈而言，也因舊機種早已不再生產，若能讓使用者升級到新機種，產能稼動率或出貨動能都會獲得挹注。

蘋果WWDC 2026將在台灣時間6月9日凌晨1點於正式登場，為期五天的大會活動，焦點預計將集中在各項硬體產品的作業系統（如 iOS 27、macOS 等）導入AI應用及全新升級。

WWDC 蘋果 穩懋

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