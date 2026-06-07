通寶併購Sinchip擴張戰力 研發200人倍增目標提前達陣

ASIC需求看俏，通寶半導體發動併購，以400萬美元相當於新台幣1.26億元取得新加坡IC設計公司Sinchip Technology原股東60%股權，取得經營權，解此壯大IC邏輯驗證（Logic Verification）、實體設計、先進製程導入能力，此舉也將讓通寶人力倍增近200人。

SinChip總部位於新加坡，員工人數130人，主要人才來自英特爾、博通、Marvell、聯發科（2454）、比特大陸等科技業，平均擁有15年以上經驗，具有SoC/IP、低功耗、STA、高速模擬、RTL/驗證等技術能力，提供高效能資料處理晶片和ASIC設計服務，提供客戶安全、低功耗的SoC解決方案，根據匯聚目前SinChip表示從低功晶片N5及N6製程到AI SoC製程（N7以下）都已有業務接單，團隊分散在新加坡、中國、越南及馬來西亞，團隊在3奈米製程也有專案開發經驗，具備高階ASIC開發及量產導入實績。

通寶半導體董事長沈軾榮表示，這次策略性併購取得Sinchip的經營權，期望能強化客製化晶片開發實力，擴大服務範疇及市場覆蓋率，通寶有SoC平台技術，結合Sinchip先進製程、AI、光通訊與車用等相關晶片開發經驗，為未來成長添新動能。

通寶半導體原本人數約70人，沈軾榮5月法說會曾表示，為因應未來ASIC（客製化晶片）設計服務業務的需求，公司計畫再增加約150～180名研發人員，擴大公司規模兩到三倍，目標人數超過200多人，而此次併購取得130人就已經提前達陣目標人數。通寶前4月營收1.08億元，年增76.5％。