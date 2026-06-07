快訊

毒駕放人惹議！彰化市長怒要檢舉法官 地院發聲明澄清

川普受NBC採訪 親吐新任伊朗最高領袖「更理性但傷勢嚴重」

陸船侵我水域喊「同屬一中」 海巡船艦勸離：請為台海和平審慎行動

聽新聞
0:00 / 0:00

通寶併購Sinchip擴張戰力 研發200人倍增目標提前達陣

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
通寶董事長沈軾榮與Sinchip執行長劉濤合影。通寶提供
通寶董事長沈軾榮與Sinchip執行長劉濤合影。通寶提供

ASIC需求看俏，通寶半導體發動併購，以400萬美元相當於新台幣1.26億元取得新加坡IC設計公司Sinchip Technology原股東60%股權，取得經營權，解此壯大IC邏輯驗證（Logic Verification）、實體設計、先進製程導入能力，此舉也將讓通寶人力倍增近200人。

SinChip總部位於新加坡，員工人數130人，主要人才來自英特爾博通、Marvell、聯發科（2454）、比特大陸等科技業，平均擁有15年以上經驗，具有SoC/IP、低功耗、STA、高速模擬、RTL/驗證等技術能力，提供高效能資料處理晶片和ASIC設計服務，提供客戶安全、低功耗的SoC解決方案，根據匯聚目前SinChip表示從低功晶片N5及N6製程到AI SoC製程（N7以下）都已有業務接單，團隊分散在新加坡、中國、越南及馬來西亞，團隊在3奈米製程也有專案開發經驗，具備高階ASIC開發及量產導入實績。

通寶半導體董事長沈軾榮表示，這次策略性併購取得Sinchip的經營權，期望能強化客製化晶片開發實力，擴大服務範疇及市場覆蓋率，通寶有SoC平台技術，結合Sinchip先進製程、AI、光通訊與車用等相關晶片開發經驗，為未來成長添新動能。

通寶半導體原本人數約70人，沈軾榮5月法說會曾表示，為因應未來ASIC（客製化晶片）設計服務業務的需求，公司計畫再增加約150～180名研發人員，擴大公司規模兩到三倍，目標人數超過200多人，而此次併購取得130人就已經提前達陣目標人數。通寶前4月營收1.08億元，年增76.5％。

通寶董事長沈軾榮與Sinchip執行長劉濤合影。通寶提供
通寶董事長沈軾榮與Sinchip執行長劉濤合影。通寶提供

博通 英特爾 晶片 半導體

延伸閱讀

不只有晶片！AI新基建鎖定算力與電力雙主軸…009819一網打盡博通與下一家兆元巨頭邁威爾

博通認了丟單…大客戶Google「移情別戀」 聯發科出頭天

AI時代尚處初升段！外媒點名「4檔晶片股」必買：散戶暴富標的

聯發科闡述戰略：運算平台全面聚焦天璣 PC、車載、資料中心多頭並進

相關新聞

黃仁勳高壓管理不怕員工跑？ 輝達揭「台式領導術」2.7%超低離職率

「在台灣家長的眼裡，永遠都沒有『夠好』這件事。」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在接受新加坡亞洲新聞台（CNA）專訪時說，自己的管理風格就像典型的「台灣家長」，每天都會批評孩子、永遠對孩子的表現不夠滿意。

台版晶片法第3年…今年5業者遞件申請 「這家公司」可望享租稅優惠

有台版晶片法之稱的「產創條例第10之2」已於2023年8月7日實施，今年是第三年申請適用，並已於5月底截止申請。據了解，今年有五家業者遞件申請，外界預期台積電（2330）可望適用台版晶片法之租稅優惠。

SpaceX、亞馬遜打造獨立太空網 鴻海、昇達科等受惠

特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX、亞馬遜轉投資Amazon LEO等衛星巨頭近期在新一代衛星都配備衛星間通訊（Inter Satellite Link, ISL），要建構獨立太空網，引爆新一波商機，台廠中鴻海、昇達科、萊德光電、統新積極切入衛星間通訊產業鏈，可望受惠。

衛星傳輸無死角 顛覆國防產業

衛星間通訊（Inter Satellite Link, ISL）成為SpaceX、Amazon LEO等國際衛星大咖新寵，主因它是連接衛星與衛星間的關鍵通訊技術。衛星要能傳輸更快、擺脫地理限制，達到全球無死角、超安全，甚至擔綱國防要角，都不能沒有衛星間通訊技術，徹底顛覆全球通訊及國防產業。

台灣網通隊 本周赴日拓市

經濟部本周將率領「台灣網通隊」前進日本規模最大ICT與網路技術盛會「Interop Tokyo 2026」，大秀Open RAN、AI-RAN、Local 5G、5G Core、邊緣AI（Edge AI）、企業網路、智慧製造與智慧物流等解決方案，爭取東北亞商機。

黃仁勳談競爭：輝達打造非常不同的產品

雲端服務供應商（CSP）近年持續加大自研AI晶片投資，外界持續關注對輝達（NVIDIA）晶片的影響。輝達執行長黃仁勳昨（5）日表示，輝達正在打造的是非常不同的產品與系統，也非常擅長這件事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。