快訊

毒駕放人惹議！彰化市長怒要檢舉法官 地院發聲明澄清

川普受NBC採訪 親吐新任伊朗最高領袖「更理性但傷勢嚴重」

陸船侵我水域喊「同屬一中」 海巡船艦勸離：請為台海和平審慎行動

聽新聞
0:00 / 0:00

台版晶片法第3年…今年5業者遞件申請 「這家公司」可望享租稅優惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
「產創條例第10之2」已於2023年實施，今年有五家業者遞件申請，外界預期台積電可望適用台版晶片法之租稅優惠。圖／聯合報系資料照片
「產創條例第10之2」已於2023年實施，今年有五家業者遞件申請，外界預期台積電可望適用台版晶片法之租稅優惠。圖／聯合報系資料照片

有台版晶片法之稱的「產創條例第10之2」已於2023年8月7日實施，今年是第三年申請適用，並已於5月底截止申請。據了解，今年有五家業者遞件申請，外界預期台積電（2330）可望適用台版晶片法之租稅優惠。

根據經濟部公告產創條例第10條之2子法「公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法」，係以研發費用達60億元、研發密度達6%、購置用於先進製程之設備支出達100億元為資格門檻，不限適用產業類別；且2025年有效稅率為15%，才能適用產創條例10之2的租稅減免。

台版晶片法之適用，第一年有四家申請，第二年有五家申請。今年則有五家業者遞件申請，但經濟部不願透露相關公司。外界預期，現積極擴充先進製程產能的護國神山台積電仍可望適用租稅優惠。

台積電財報揭露，2025年研發費用持續攀高至79.2億美元，創歷史新高，以擴大技術領先與差異化優勢。去年研發總支出占總營收6.5%。主要是因為台積電營收持續擴大，因此研發密度較不如往年。但台積電去年仍符合產創條例10-2條適用門檻。

此外，市場也點名聯電（2303）、群聯電子（8299）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、台達電（2308）、聯發科（2454）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）皆已達到研發經費60億元、研發密度6%門檻。但部分IC設計公司其研發主要是投入在人才經費上，而非購置先進製程之設備，將會被排除適用。

為鼓勵業者加碼投入前瞻創新研發及投資先進製程設備，產創條例第10條之2提供優惠抵減率，包含前瞻創新研發支出當年度抵減率25%，及購置先進製程設備支出當年度抵減率5%，租稅獎勵堪稱史上最大。

經濟部說明，申請產創第10條之2之租稅優惠，企業須提供說明文件及佐證資料，包括：公司產品、國際市場占有率、排名、進出口貿易等數據，作為技術創新和關鍵地位的審查指標等。經濟部將成立跨單位審查小組進行審查，是否符合先進研發投資。

經濟部表示，產創條例第10條之2明定公司須符合較高標準之資格門檻要件，若資格要件經審查不符，變更成適用產創條例第10條研發投資抵減或第10條之1智慧機械投資抵減之機制，提醒申請公司務必留意相關規定。

台積電 晶片 稅率 經濟部 台達電

延伸閱讀

排碳有價…企業繳碳費 今年估45億

形式遷入小心被查！房屋稅新制自住限3戶、超過1門檻稅金差距大 合法省稅3招

台股創新高、遺產稅也創史上同期新高「台北市貢獻過半稅收」 遺產稅免稅額多少？明年可望再拉高！

台灣產業發展十大趨勢 決定競爭優勢

相關新聞

黃仁勳高壓管理不怕員工跑？ 輝達揭「台式領導術」2.7%超低離職率

「在台灣家長的眼裡，永遠都沒有『夠好』這件事。」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在接受新加坡亞洲新聞台（CNA）專訪時說，自己的管理風格就像典型的「台灣家長」，每天都會批評孩子、永遠對孩子的表現不夠滿意。

台版晶片法第3年…今年5業者遞件申請 「這家公司」可望享租稅優惠

有台版晶片法之稱的「產創條例第10之2」已於2023年8月7日實施，今年是第三年申請適用，並已於5月底截止申請。據了解，今年有五家業者遞件申請，外界預期台積電（2330）可望適用台版晶片法之租稅優惠。

SpaceX、亞馬遜打造獨立太空網 鴻海、昇達科等受惠

特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX、亞馬遜轉投資Amazon LEO等衛星巨頭近期在新一代衛星都配備衛星間通訊（Inter Satellite Link, ISL），要建構獨立太空網，引爆新一波商機，台廠中鴻海、昇達科、萊德光電、統新積極切入衛星間通訊產業鏈，可望受惠。

衛星傳輸無死角 顛覆國防產業

衛星間通訊（Inter Satellite Link, ISL）成為SpaceX、Amazon LEO等國際衛星大咖新寵，主因它是連接衛星與衛星間的關鍵通訊技術。衛星要能傳輸更快、擺脫地理限制，達到全球無死角、超安全，甚至擔綱國防要角，都不能沒有衛星間通訊技術，徹底顛覆全球通訊及國防產業。

台灣網通隊 本周赴日拓市

經濟部本周將率領「台灣網通隊」前進日本規模最大ICT與網路技術盛會「Interop Tokyo 2026」，大秀Open RAN、AI-RAN、Local 5G、5G Core、邊緣AI（Edge AI）、企業網路、智慧製造與智慧物流等解決方案，爭取東北亞商機。

黃仁勳談競爭：輝達打造非常不同的產品

雲端服務供應商（CSP）近年持續加大自研AI晶片投資，外界持續關注對輝達（NVIDIA）晶片的影響。輝達執行長黃仁勳昨（5）日表示，輝達正在打造的是非常不同的產品與系統，也非常擅長這件事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。