台版晶片法第3年…今年5業者遞件申請 「這家公司」可望享租稅優惠

有台版晶片法之稱的「產創條例第10之2」已於2023年8月7日實施，今年是第三年申請適用，並已於5月底截止申請。據了解，今年有五家業者遞件申請，外界預期台積電（2330）可望適用台版晶片法之租稅優惠。

根據經濟部公告產創條例第10條之2子法「公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法」，係以研發費用達60億元、研發密度達6%、購置用於先進製程之設備支出達100億元為資格門檻，不限適用產業類別；且2025年有效稅率為15%，才能適用產創條例10之2的租稅減免。

台版晶片法之適用，第一年有四家申請，第二年有五家申請。今年則有五家業者遞件申請，但經濟部不願透露相關公司。外界預期，現積極擴充先進製程產能的護國神山台積電仍可望適用租稅優惠。

台積電財報揭露，2025年研發費用持續攀高至79.2億美元，創歷史新高，以擴大技術領先與差異化優勢。去年研發總支出占總營收6.5%。主要是因為台積電營收持續擴大，因此研發密度較不如往年。但台積電去年仍符合產創條例10-2條適用門檻。

此外，市場也點名聯電（2303）、群聯電子（8299）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、台達電（2308）、聯發科（2454）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）皆已達到研發經費60億元、研發密度6%門檻。但部分IC設計公司其研發主要是投入在人才經費上，而非購置先進製程之設備，將會被排除適用。

為鼓勵業者加碼投入前瞻創新研發及投資先進製程設備，產創條例第10條之2提供優惠抵減率，包含前瞻創新研發支出當年度抵減率25%，及購置先進製程設備支出當年度抵減率5%，租稅獎勵堪稱史上最大。

經濟部說明，申請產創第10條之2之租稅優惠，企業須提供說明文件及佐證資料，包括：公司產品、國際市場占有率、排名、進出口貿易等數據，作為技術創新和關鍵地位的審查指標等。經濟部將成立跨單位審查小組進行審查，是否符合先進研發投資。

經濟部表示，產創條例第10條之2明定公司須符合較高標準之資格門檻要件，若資格要件經審查不符，變更成適用產創條例第10條研發投資抵減或第10條之1智慧機械投資抵減之機制，提醒申請公司務必留意相關規定。