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台灣網通隊 本周赴日拓市
經濟部本周將率領「台灣網通隊」前進日本規模最大ICT與網路技術盛會「Interop Tokyo 2026」，大秀Open RAN、AI-RAN、Local 5G、5G Core、邊緣AI（Edge AI）、企業網路、智慧製造與智慧物流等解決方案，爭取東北亞商機。
「Interop Tokyo 2026」將於6月10日至12日登場，經濟部產發署率領光寶科（2301）、啓碁、華碩（2357）旗下亞旭電腦、明泰（3380）旗下辰隆科技、泰雅科技、智宏網、禾薪科技、大通電子等八家網通廠參展。
產發署表示，AI、5G-Advanced、6G、衛星通訊及非地面網路加速融合，全球通訊產業正朝開放化、智慧化與韌性化發展，透過國際展會與驗證場域鏈結，協助台灣業者從產品輸出進一步邁向解決方案輸出，擴大日本及國際市場布局。
光寶近年投入開放網路，打造提供從5G RAN設備到智慧化網路管理的整合方案，聚焦AI-RAN、智慧製造與智慧物流應用。
啓碁展出AI 5G FWA室內路由器，可支援250台以上終端設備連線的室內整合型5G Small Cell，提供高密度連網與高速接取解決方案。
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