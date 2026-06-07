台灣網通隊 本周赴日拓市

輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX期間走訪多家供應鏈伙伴站台，所到之處吸引粉絲蜂湧而至，猶如遶境。而在這約十家企業中，便包含與輝達深度合作，在GB機櫃、VR機櫃扮演重要角色的ODM/OEM夥伴。而當黃仁勳提出「DSX平台」，定義AI工廠的參考藍圖，希望在每瓦效能中產出最多Token（詞元），這些ODM/OEM，也開始參與AI工廠建造端的設計與改良，DSX生態系的角色也變得更加重要。到底有哪些台廠？誰是新面孔？ 輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX檔期展現魅力，所到之處無不被群眾簇擁，猶如「AI教父」版本的遶境。 黃仁勳兩天走訪約十站，從雲達、技嘉、華碩到鴻海、和碩、緯穎，其中多達六家是輝達官方點名的「DSX就緒系統」伙伴；其餘如台達、微星屬MGX生態系，研華則是主攻邊緣AI，聯發科則是晶片伙伴，等於把輝達AI工廠生態系的各層都走了一遍。 從他站台的眾多企業中，可以看出他再度把AI Factory往下一階段推進，從顆晶片的效能，轉向整座「AI工廠」的效率。 DSX是什麼？概念股名單有誰？ 無獨有偶，包括鴻海、雲達、緯創緯穎、和碩、華碩、技嘉，也都紛紛宣布和輝達在DSX藍圖上展

2026-06-06 15:38