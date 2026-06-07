聽新聞
0:00 / 0:00

台灣網通隊 本周赴日拓市

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

經濟部本周將率領「台灣網通隊」前進日本規模最大ICT與網路技術盛會「Interop Tokyo 2026」，大秀Open RAN、AI-RAN、Local 5G、5G Core、邊緣AI（Edge AI）、企業網路、智慧製造與智慧物流等解決方案，爭取東北亞商機。

「Interop Tokyo 2026」將於6月10日至12日登場，經濟部產發署率領光寶科（2301）、啓碁、華碩（2357）旗下亞旭電腦、明泰（3380）旗下辰隆科技、泰雅科技、智宏網、禾薪科技、大通電子等八家網通廠參展。

產發署表示，AI、5G-Advanced、6G、衛星通訊及非地面網路加速融合，全球通訊產業正朝開放化、智慧化與韌性化發展，透過國際展會與驗證場域鏈結，協助台灣業者從產品輸出進一步邁向解決方案輸出，擴大日本及國際市場布局。

光寶近年投入開放網路，打造提供從5G RAN設備到智慧化網路管理的整合方案，聚焦AI-RAN、智慧製造與智慧物流應用。

啓碁展出AI 5G FWA室內路由器，可支援250台以上終端設備連線的室內整合型5G Small Cell，提供高密度連網與高速接取解決方案。

華碩 光寶科 明泰

延伸閱讀

COMPUTEX閉幕 電腦公會：前三大參觀來源國為日、美、韓

COMPUTEX圓滿落幕 外資點名這九檔「資料中心硬體概念股」

COMPUTEX 2026圓滿落幕引爆全球AI商機 買主破11萬人次創新高

中保科登國際電腦展舞台

相關新聞

SpaceX、亞馬遜打造獨立太空網 鴻海、昇達科等受惠

特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX、亞馬遜轉投資Amazon LEO等衛星巨頭近期在新一代衛星都配備衛星間通訊（Inter Satellite Link, ISL），要建構獨立太空網，引爆新一波商機，台廠中鴻海、昇達科、萊德光電、統新積極切入衛星間通訊產業鏈，可望受惠。

輝達飛碟屋總部落腳北士科 蔣萬安揭「最佳觀賞點」

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科，未來外觀設計像「飛碟屋」受矚目。台北市長蔣萬安今在2026台北國際龍舟錦標賽點睛暨祭江大典致詞時透露，未來最佳的觀賞視野，就在鄰近的兒童新樂園摩天輪的最高點。

黃仁勳遶境點名DSX概念股名單有誰？兒子黃勝斌站台這間

輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX期間走訪多家供應鏈伙伴站台，所到之處吸引粉絲蜂湧而至，猶如遶境。而在這約十家企業中，便包含與輝達深度合作，在GB機櫃、VR機櫃扮演重要角色的ODM/OEM夥伴。而當黃仁勳提出「DSX平台」，定義AI工廠的參考藍圖，希望在每瓦效能中產出最多Token（詞元），這些ODM/OEM，也開始參與AI工廠建造端的設計與改良，DSX生態系的角色也變得更加重要。到底有哪些台廠？誰是新面孔？ 輝達執行長黃仁勳在COMPUTEX檔期展現魅力，所到之處無不被群眾簇擁，猶如「AI教父」版本的遶境。 黃仁勳兩天走訪約十站，從雲達、技嘉、華碩到鴻海、和碩、緯穎，其中多達六家是輝達官方點名的「DSX就緒系統」伙伴；其餘如台達、微星屬MGX生態系，研華則是主攻邊緣AI，聯發科則是晶片伙伴，等於把輝達AI工廠生態系的各層都走了一遍。 從他站台的眾多企業中，可以看出他再度把AI Factory往下一階段推進，從顆晶片的效能，轉向整座「AI工廠」的效率。 DSX是什麼？概念股名單有誰？ 無獨有偶，包括鴻海、雲達、緯創緯穎、和碩、華碩、技嘉，也都紛紛宣布和輝達在DSX藍圖上展

衛星傳輸無死角 顛覆國防產業

衛星間通訊（Inter Satellite Link, ISL）成為SpaceX、Amazon LEO等國際衛星大咖新寵，主因它是連接衛星與衛星間的關鍵通訊技術。衛星要能傳輸更快、擺脫地理限制，達到全球無死角、超安全，甚至擔綱國防要角，都不能沒有衛星間通訊技術，徹底顛覆全球通訊及國防產業。

台灣網通隊 本周赴日拓市

經濟部本周將率領「台灣網通隊」前進日本規模最大ICT與網路技術盛會「Interop Tokyo 2026」，大秀Open RAN、AI-RAN、Local 5G、5G Core、邊緣AI（Edge AI）、企業網路、智慧製造與智慧物流等解決方案，爭取東北亞商機。

黃仁勳談競爭：輝達打造非常不同的產品

雲端服務供應商（CSP）近年持續加大自研AI晶片投資，外界持續關注對輝達（NVIDIA）晶片的影響。輝達執行長黃仁勳昨（5）日表示，輝達正在打造的是非常不同的產品與系統，也非常擅長這件事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。