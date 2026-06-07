衛星傳輸無死角 顛覆國防產業

衛星間通訊（Inter Satellite Link, ISL）成為SpaceX、Amazon LEO等國際衛星大咖新寵，主因它是連接衛星與衛星間的關鍵通訊技術。衛星要能傳輸更快、擺脫地理限制，達到全球無死角、超安全，甚至擔綱國防要角，都不能沒有衛星間通訊技術，徹底顛覆全球通訊及國防產業。

日前SpaceX承接美國太空軍達22.9億美元合約，核心技術就包含ISL。

過去衛星訊號要傳輸，得從太空往下打至地面的接收站，再靠陸纜及海纜傳輸到目標位置，如衛星飛到沒有地面站上的海洋、高山或沙漠上空，就無法立即傳輸。

ISL透過雷射光束取代無線電波，又稱衛星間雷射光通訊（Laser Optical Inter Satellite Link,OISL），讓衛星及衛星之間，可直接點對點在太空中連結高速通訊，顛覆過往衛星及整個太空產業傳輸方式。

一旦衛星支援ISL，衛星間可以獨立傳輸溝通。業界舉例，一個從太平洋軍艦上打上衛星的訊號，中間無需通過任何國家的地面站及海纜、陸纜等，就可以在衛星間傳輸後直接傳回美國。