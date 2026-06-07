SpaceX、亞馬遜打造獨立太空網 鴻海、昇達科等受惠

特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX、亞馬遜轉投資Amazon LEO等衛星巨頭近期在新一代衛星都配備衛星間通訊（Inter Satellite Link, ISL），要建構獨立太空網，引爆新一波商機，台廠中鴻海（2317）、昇達科（3491）、萊德光電、統新（6426）積極切入衛星間通訊產業鏈，可望受惠。

業界分析，對國際衛星廠商而言，爭奪太空AIDC算力商機，拚的是如何將AI運算結果更有效與直接傳輸，這讓衛星間通訊從本來的選配，變成標準配備。

SpaceX在新一代V2 Mini等衛星均配備雷射通訊終端，打造衛星間通訊服務，在最遠4,000公里的距離，傳輸速度可望達25Gbps。

現在SpaceX已是全球第一個將衛星間通訊商業化的衛星龍頭，其商業終端產品「Plug and Plaser」已銷售給航太業者Starcloud，訂購50多個迷你雷射終端，將建置在2027年發射的Starcloud-2衛星。

Amazon LEO在最新發射的衛星中配備高速雷射鏈路，打造太空網狀網路，資料傳輸速度比傳統地面光纜快大約30%。

另外，加拿大老牌衛星公司Telesat則在旗下Lightspeed衛星配備衛星間雷射光通訊（OISL）。

根據工研院研究計劃推估，2021至2031年衛星間雷射光通訊設備年複合成長率高達47%，市場規模預估於2031年將達21億美元（約新台幣660億元）。

台廠積極布局衛星間通訊商機。鴻海與中央大學合作，打造衛星間寬頻通訊立方衛星「珍珠號ISL」，強打衛星間寬頻通訊，是國內首次以雙星進行Ka頻段星間寬頻鏈路驗證，並精進衛星與地面的Ka頻段寬頻通訊。

衛星元件大廠昇達科低軌衛星出貨品項多達數十項，包含天上的衛星（Payload、TTC、ISL、DTC），OISL相關組件也已量產出貨，預估今年來自OISL貢獻比重可望達25%。

昇達科認為，應對高速運算產生的巨量數據，通訊頻段勢必往更高頻的Q／V／E／W-band發展，升級潮將直接嘉惠類似昇達科等已獲認證的供應鏈，帶動高規格射頻與天線系統需求倍增，更確立毫米波通訊技術在未來太空建設中的關鍵地位。

萊德光電執行長沈培生也曾分享，四大衛星營運商已大規模導入衛星間傳輸，一顆衛星需要三到四顆雷射通訊終端（LCT），搭配萊德的零組件，萊德今年來自衛星訂單將較去年倍增。

光通訊濾光片統新的波分複用（WDM）濾光片產品近期切入低軌衛星營運商供應鏈，並小量交貨，WDM濾光片可以支援多波長同時傳輸，提升單一光鏈資料容量，也成為衛星間傳輸的核心元件，統新也積極搶進相關商機。