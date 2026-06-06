輝達飛碟屋總部落腳北士科 蔣萬安揭「最佳觀賞點」

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科，未來外觀設計像「飛碟屋」受矚目。台北市長蔣萬安今在2026台北國際龍舟錦標賽點睛暨祭江大典致詞時透露，未來最佳的觀賞視野，就在鄰近的兒童新樂園摩天輪的最高點。

蔣萬安表示，台北國際龍舟錦標賽自1974年舉辦至今已超過50年，不僅是全台灣最具指標性的龍舟盛事，更成為國際行銷的重要品牌，甚至榮獲MUSE創意大獎的國際肯定（MUSE Creative Awards）。今年賽事盛況空前，吸引高達223隊、超過5000名國內外好手組隊共襄盛舉。他非常期待選手們在水道上彼此較勁，透過運動厚植友誼。

蔣萬安也鼓勵國內外好手在比賽之餘到台北各地走走，特別是到訪鄰近的士林商圈及夜市，體驗連AI教父黃仁勳都走訪過的台灣在地夜市特色。

蔣萬安也透露，未來輝達新總部（NVIDIA Constellation）即將新建，而最佳的觀賞視野就在鄰近的兒童新樂園，當民眾搭乘摩天輪至最高點時，就能將新總部基地盡收眼底，歡迎大朋友小朋友一起來享受這份獨特景觀。

蔣萬安也說，推動台北成為「親水城市」是市府的重要目標。除了比賽場地所在的基隆河畔，市府去年12月已啟動「大佳河濱公園改造計畫」，投入1.8億元經費，打造超過8.6公頃的全新兒童遊戲場與花海步道。

他說，淡水河岸的改造計畫也正如火如荼進行，預計今年將完成第一、第二期工程。市府大力投入了18億元經費，將堤外空間向外推展18公尺，未來將新建跨橋從玉泉公園延伸至堤外，往北途經大稻埕與煙火相輝映，並一路延伸至敦煌碼頭，透過水岸優化，為台北市民建構更優美的親水空間。

台北市兒童新樂園摩天輪可賞夜景。圖／兒童新樂園提供