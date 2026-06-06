日月光啟動第五年海域守護計畫 共創永續未來「為地球盡一份心力」

從被動防治走向主動承擔，日月光投控（3711）與日月光環保永續基金會持續深化自然資本治理行動。「日月光海域守護計畫」今年正式邁入第五年，並以6月6日作為年度行動起點，為穩定擴大企業於海洋永續之正面影響力，於本日橫跨全台11個海域同步展開，將近1,700人參與，清除近2,662公斤海灘廢棄物。本計畫將持續深耕至10月，共同守護海洋環境，進一步開啟科學化生態復育的更多可能。

日月光環保永續基金會汪渡村執行長表示，我們是長期有系列的淨灘活動，我們免費訓練潛水員，我們跟大學合作做珊瑚復育，利用ICC的分類來做垃圾分類，未來的五年、十年也將持續，誠如聯合國海洋日所講，我們希望能重新思考，期待重新思考人類與海洋的關係，逐步落實人與自然和諧共生的永續藍圖實踐與自然共好、共融的永續願景。

高雄廠由黃義從副總經理、李政傑副總經理及王盟仁副總經理帶領近400名高雄同仁參加，黃義從副總經理表示，我們用熱情打敗下雨天，好好為地球做淨灘活動。秉持守護環境初衷，李政傑副總經理也說大家每彎腰撿拾垃圾一次，就是為地球盡一份心力。看到旗津在地中華里徐漢仁里長、復興里張順皇里長，以及16間夥伴們的共同參與，王盟仁副總經理說「看到大家舉家都來參加，為環保貢獻心力，為永續投注一份行動。」

日月光中壢廠資深副總經理沈文智表示，海洋永續不僅是企業責任，更需要連結在地社區共同投入與實踐。今年淨灘活動除了員工及員工眷屬外，也邀請友好鄰里社區共同響應，ㄧ起投入淨灘及環境教育活動。透過串聯家庭、社區，延伸至社會大眾，讓地方永續理念持續傳遞。

「環境保護不只是責任，更是共同的使命。」矽品精密方慎德副總出席時表示，永續發展已是企業核心競爭力的一部分，更應將環境責任融入日常營運與企業文化中。期盼透過長期且具影響的環保行動，將環境保護從理念轉化為行動，攜手同仁及供應商夥伴參與，展現矽品精密由內而外的永續行動力。

環鴻科技陳坤鍵副總經理表示，我們始終認為，永續的核心在於「認知的轉變」，而教育正是驅動這個轉變最關鍵的力量。海洋保育不只是環境議題，更涉及人類生活方式與價值選擇的改變。如果缺乏對海洋生態的理解，所有行動都可能流於表面或短期。

透過環境教育，我們希望讓大眾從根本理解海洋與人類之間的依存關係，進而從被動參與轉為主動承擔。對企業而言，推動海洋教育不只是公益投入，更是培養未來社會永續意識的重要投資。我們期待透過長期教育扎根，逐步建立「人與自然共融」的新關係，這也是企業邁向永續發展的重要基石。