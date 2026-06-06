資安署開辦中小企業資安培訓課程 轉化資安力為競爭力

數位發展部資通安全署為提升中小企業整體資安防護能量，於5日開辦首梯免費資安培訓課程「防駭與資料保護基礎必修課」，以深入淺出的方式引導企業逐步建構資安防護能力，不僅保護業者關鍵資料與營運流程，更協助企業提升進入國際供應鏈的核心競爭力。

資安署表示，為期2天的中小企業基礎資安培訓課程，以防範勒索病毒攻擊、守護企業核心資料為兩大主題，邀請具備實務經驗的資安專家進行授課，帶領企業瞭解資安威脅與提供防護建議，並由指標性企業進行經驗分享。透過專家講座、標竿學習及實作演練等方式，讓企業領導者能更精準掌握防護重點，建立有效資安策略與管理措施，從源頭降低經營風險。

本次活動結合經濟部中小及新創企業署、數位產業署及多家公協會共同推動，首梯培訓課程反應熱烈，尤其吸引大量「製造業」及「專業、科學及技術服務業」中小企業報名。資安署指出，這些企業多處於全球供應鏈的關鍵位置，已深切意識到資安不再僅是後勤技術問題，而是攸關企業營運永續與國際信任的基礎。

資安署進一步說明，培訓課程第二梯次將於7月17日至18日登場，將同步辦理實體課程及線上直播，方便全臺各地中小企業參加，目前課程尚有參訓名額，歡迎企業「樓頂揪樓下」盡速報名。

資安署強調，期透過培訓課程與諮詢服務的雙管齊下，協助業者強健資安防護體質、降低營運安全風險，進而提升全社會資安防禦韌性，並落實中小企業「資安防護，政府相挺」的政策方向。